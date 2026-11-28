С начала 2027 года ужесточатся правила приема в вузы для олимпиадников – теперь на поступление в вуз без вступительных испытаний могут рассчитывать только победители олимпиад. Зачем это нужно и какой эффект принесет, рассказала директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», экс-проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.





С начала 2027 года ужесточатся правила приема в вузы для олимпиадников – теперь на поступления в вуз без вступительных испытаний могут рассчитывать только победители

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Призер не теряет преимущества – 100 баллов по профилю остаются серьезным козырем. Но остальные экзамены ему придется сдать и бороться в общем конкурсе»

– Валерия Александровна, со следующего года в вузы России без экзаменов будут принимать только победителей олимпиад. Как вы относитесь к этой инициативе и как это отразится на призерах?

– Отношусь положительно. Сразу уточню: речь идет только о перечневых олимпиадах, которые проводятся под эгидой Российского совета олимпиад школьников. Всероссийскую олимпиаду школьников изменения не затрагивают. Победители и призеры ее заключительного этапа по-прежнему смогут поступать без вступительных испытаний. По сути, ничего революционного не происходит.

Многие ведущие вузы и раньше так работали: БВИ (без вступительных испытаний, – прим. Т-и) давали победителям, а призерам засчитывали 100 баллов по профильному предмету. Теперь эта логика станет единым правилом для всех.

Это справедливо: победа и призовое место – разные уровни достижения, и льготы должны это отражать. Призер при этом не теряет преимущества, 100 баллов по профилю остаются серьезным козырем. Но остальные экзамены ему придется сдать и бороться в общем конкурсе.

Валерия Касамара: «Победа и призовое место – разные уровни достижения, и льготы должны это отражать» Фото предоставлено В. Касамарой

Пятеро из 70 трехсотбалльников этого года не получили обычные бюджетные места

– В этом году несколько абитуриентов, сдавших экзамены на максимальное количество баллов, не прошли на бюджет как раз из-за того, что их места достались олимпиадникам. Как должны регулироваться такие моменты, ведь школьникам чуть ли не с начальных классов вдалбливают, что для поступления нужно хорошо сдать ЕГЭ, а оказывается, что даже лучший результат не гарантирует поступления в выбранный вуз?

– Случаи действительно показательные. По данным Минобрнауки РФ, пятеро из 70 трехсотбалльников этого года не получили обычные бюджетные места и за четверых обучение оплатили сами вузы.

Проблема в порядке зачисления. Сначала на приоритетном этапе места занимают льготники и олимпиадники, и только потом идет общий конкурс по баллам ЕГЭ. Если олимпиадников на программе больше, чем мест, конкурса для остальных просто не остается.

Регулировать это нужно не запретами, а соразмерностью льгот, и новая схема делает именно это. Призер больше не забирает место автоматически: он конкурирует с высокобалльниками, имея 100 баллов по профилю. Еще одна хорошая мера – до 25 «бонусных» баллов за дополнительный ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии на технических и естественно-научных направлениях. Это сигнал школьникам, что хороший ЕГЭ по-прежнему работает.

«Сначала на приоритетном этапе места занимают льготники и олимпиадники, и только потом идет общий конкурс по баллам ЕГЭ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 2026 году ситуация обострилась сразу по нескольким причинам»

– А давно ли существует эта проблема и почему законодатель принял такое решение только сейчас? Ведь количество олимпиад из года в год не увеличивается, а значит, и число их победителей тоже?

– Проблема не новая, о ней говорят уже несколько лет. Но в 2026 году ситуация обострилась сразу по нескольким причинам. Стобалльников стало больше примерно на 2 тысячи, выросло и число победителей и призеров олимпиад. Кроме того, теперь государство регулирует количество платных мест и конкуренция за бюджет усилилась.

В итоге на некоторых программах ведущих вузов олимпиадники заняли все бюджетные места, а в МГИМО на них пришлось 57% бюджетного приема. Что касается числа олимпиад: перечень сократили с 83 до 60, но это касается следующей приемной кампании, а в этом году действовал прежний список.

Одно сокращение проблему не решает, если призеры оставшихся соревнований по-прежнему получают БВИ. Поэтому нужна и корректировка самих льгот.

«Призер больше не забирает место автоматически: он конкурирует с высокобалльниками, имея 100 баллов по профилю» Илья Питалев / РИА Новости

«100 баллов по профильному предмету для призера по-прежнему огромное преимущество»

– Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предлагал ввести квоты для олимпиадников, чтобы у других абитуриентов тоже была возможность поступить на бюджет. Как вы оцениваете эту идею?

– Идея Анатолия Торкунова понятна: он предлагал ограничить долю олимпиадников 10–15 процентами бюджетного приема. Но квота – инструмент более грубый. Она одинаково ограничивает и сильного победителя, и того, кто едва стал призером. А на ряде направлений – математике, физике, программировании – олимпиадники и есть тот контингент, ради которого эти программы создавались.

Жесткий потолок ударил бы как раз по самым сильным ребятам. Кроме того, квота не отвечает на вопрос, кого из олимпиадников оставить за ее пределами. Подход министерства [науки и высшего образования РФ] точнее, потому что он разделяет льготы по уровню результата. Победитель получает право поступить без экзаменов, призер – максимальный балл по профилю и честную конкуренцию с остальными. Это снимает основное давление на бюджет и при этом не обесценивает олимпиадное движение.

– Как эта инициатива отразится на популярности олимпиад? Многие школьники специально участвуют в них, чтобы поступить в вузы, не сократится ли число участников из-за этого?

– Не думаю, что интерес к олимпиадам упадет, и это видно по студенческим проектам. Участников «Я – профессионал» с каждым годом все больше, и свыше 40 процентов из них – студенты первого и второго курсов.

То есть ребята, которые уже поступили в вузы, продолжают участвовать в олимпиадах. Значит, для них это не столько про баллы, сколько про особое сообщество: сильные преподаватели, единомышленники, интересные задачи, возможность проверить себя и познакомиться с будущими работодателями.

Кроме того, для Всероссийской олимпиады школьников все остается как было, а 100 баллов по профильному предмету для призера по-прежнему огромное преимущество. Тем, кто хотел участвовать только ради БВИ, придется параллельно готовиться к ЕГЭ. Но настоящих олимпиадников это не отпугнет.