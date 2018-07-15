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Татар-информ

15 июля 2018, 19:26

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

В Казани наградили 100 лучших волонтеров ЧМ-2018

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Фото: Рамиль Гали/архив

В период чемпионата мира по футболу волонтеры провели 210 тыс. 668 часов на рабочих сменах.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на площадке фестиваля болельщиков в Казани прошла торжественная церемония вручения благодарностей волонтерам чемпионата мира по футболу. Награды получили 100 добровольных помощников, которые наиболее ярко проявили себя в период подготовки и проведения мундиаля.

Лучших волонтеров за их труд в период ЧМ-2018 поблагодарила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она зачитала собравшимся приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Мы прошли долгий и сложный путь подготовки и успешного проведения этого праздника. И завершаем этот процесс с чувством гордости и полного удовлетворения от хорошо проделанной работы. Это, безусловно, не произошло бы без вашей поддержки. Именно благодаря вам, дорогие наши волонтеры, столица Татарстана, город Казань, запомнится сотням тысяч болельщиков со всех уголков Земли как прекрасный современный город, где живут добрые и отзывчивые люди, как город с тысячелетней историей, который славится гостеприимством и национальным колоритом, как город, в который хочется вернуться снова», – говорится в приветствии лидера республики.

Со словами благодарности к добровольным помощникам обратился и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он подчеркнул, что навыки казанских волонтеров будут использованы и на других мероприятиях.

«Вы – часть истории. Вы сделали историю, мы с вами провели лучший чемпионат мира. И в этом нет никаких сомнений, уже и официальные лица об этом говорили. Наверное, самое главное, что те десятки тысяч, если не больше, наших гостей, которые вернутся сейчас в свои страны, с восхищением будут вспоминать Казань, Россию. И это благодаря вам, дорогие ребята, потому что в первую очередь вы с ними коммуницировали, создавали настроение. Вы – те люди, которые создали ощущение гостеприимной Казани», – сказал он присутствующим.

Волонтерам были вручены благодарности Президента РТ и Кабинета Министров РТ, грамоты и благодарственные письма Министерства спорта РТ, почетные грамоты и благодарности города Казани, а также благодарственные письма мэра столицы Татарстана.

В период чемпионата мира по футболу волонтеры провели 210 тыс. 668 часов на рабочих сменах, оказывая помощь оргкомитетам, командам, членам семьи FIFA, представителям СМИ, болельщикам и др.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани работает тысяча городских волонтеров. Из них 200 человек – представители всех муниципальных районов Татарстана.  

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