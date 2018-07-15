В Казани наградили 100 лучших волонтеров ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на площадке фестиваля болельщиков в Казани прошла торжественная церемония вручения благодарностей волонтерам чемпионата мира по футболу. Награды получили 100 добровольных помощников, которые наиболее ярко проявили себя в период подготовки и проведения мундиаля.
Лучших волонтеров за их труд в период ЧМ-2018 поблагодарила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она зачитала собравшимся приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова.
«Мы прошли долгий и сложный путь подготовки и успешного проведения этого праздника. И завершаем этот процесс с чувством гордости и полного удовлетворения от хорошо проделанной работы. Это, безусловно, не произошло бы без вашей поддержки. Именно благодаря вам, дорогие наши волонтеры, столица Татарстана, город Казань, запомнится сотням тысяч болельщиков со всех уголков Земли как прекрасный современный город, где живут добрые и отзывчивые люди, как город с тысячелетней историей, который славится гостеприимством и национальным колоритом, как город, в который хочется вернуться снова», – говорится в приветствии лидера республики.
Со словами благодарности к добровольным помощникам обратился и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он подчеркнул, что навыки казанских волонтеров будут использованы и на других мероприятиях.
«Вы – часть истории. Вы сделали историю, мы с вами провели лучший чемпионат мира. И в этом нет никаких сомнений, уже и официальные лица об этом говорили. Наверное, самое главное, что те десятки тысяч, если не больше, наших гостей, которые вернутся сейчас в свои страны, с восхищением будут вспоминать Казань, Россию. И это благодаря вам, дорогие ребята, потому что в первую очередь вы с ними коммуницировали, создавали настроение. Вы – те люди, которые создали ощущение гостеприимной Казани», – сказал он присутствующим.
Волонтерам были вручены благодарности Президента РТ и Кабинета Министров РТ, грамоты и благодарственные письма Министерства спорта РТ, почетные грамоты и благодарности города Казани, а также благодарственные письма мэра столицы Татарстана.
В период чемпионата мира по футболу волонтеры провели 210 тыс. 668 часов на рабочих сменах, оказывая помощь оргкомитетам, командам, членам семьи FIFA, представителям СМИ, болельщикам и др.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани работает тысяча городских волонтеров. Из них 200 человек – представители всех муниципальных районов Татарстана.
Следующая новость
Эксперты проанализировали покупки россиян и туристов за период проведения футбольного чемпионата.
В период чемпионата мира по футболу волонтеры провели 210 тыс. 668 часов на рабочих сменах.
За звание чемпиона мира по футболу борются команды Хорватии и Франции.
Использование радиотелеметрии позволит более точно отслеживать маршруты миграций птиц.
Сотрудникам МЧС пришлось извлекать пострадавшего водителя из разбитой легковушки.
Инцидент случился в одной из квартир дома №8 по улице Гагарина.
Состав казанского клуба может пополнить Дмитрий Полоз.
Всего в аварии на Гуськова пострадали три человека.
Мужчина в сильную волну и дождь попытался переплыть на другой берег, выбился из сил и начал тонуть.
ДТП случилось на 53-м километре трассы Нурлат – Билярск.
В соревнованиях, которые будут длиться три дня, примут участие более ста спортсменов из десяти городов.
На трассе из Казани в аэропорт женщина-водитель «Приоры» столкнулась с «Нексией» и «Ладой» 10-й модели.
Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра.
Авария произошла между селом Александровка и перекрестком автодорог М5 и Р239.