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Жители Набережных Челнов обнаружили плывущее по реке тело мужчины

Татар-информ

3 июля 2018, 10:12

Экономика и финансы

Украина пригрозила России запустить процесс ареста акций «Северного потока — 1»

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Украинская сторона может арестовать в свою пользу 35 процентов акций России, которыми владеет «Газпром».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Украина в рамках взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража пригрозила России запустить процесс ареста акций «Северного потока — 1». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на члена коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Марию Яковлеву. 

Украинская сторона может арестовать в свою пользу 35 процентов акций России, которыми владеет «Газпром», добавила эксперт. 

В случае, если «Европа объединится» и окажет поддержку украинской стороне, Россия ничего не сможет с этим поделать, подчеркнула Яковлева.

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