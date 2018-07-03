Украина пригрозила России запустить процесс ареста акций «Северного потока — 1»

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Украина в рамках взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража пригрозила России запустить процесс ареста акций «Северного потока — 1». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на члена коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Марию Яковлеву.
Украинская сторона может арестовать в свою пользу 35 процентов акций России, которыми владеет «Газпром», добавила эксперт.
В случае, если «Европа объединится» и окажет поддержку украинской стороне, Россия ничего не сможет с этим поделать, подчеркнула Яковлева.
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