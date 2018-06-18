В Казани на Сабантуй ждут зарубежных гостей ЧМ-2018

В этом году Сабантуй в столице Татарстана пройдет на двух площадках.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани на Сабантуй ждут гостей чемпионата мира по футболу. Об этом в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Мы специально делаем площадки, чтобы зарубежные гости поучаствовали вместе с нашими жителями в этом мероприятии, – сказал градоначальник. – Хотим показать радушие нашего многонационального народа, колорит национального праздника. Мы ждем гостей, которые приехали на чемпионат».

Ильсур Метшин отметил, что в этом году Сабантуй в Казани пройдет 23 июня на двух площадках – в Березовой роще поселка Мирный и в лесопарковой зоне озера Лебяжье.

Он напомнил, что в прошлом году завершился очередной этап благоустройства озера Лебяжье. «И в этом году смогли сделать вторую площадку Сабантуя, ее подготовка на финальной стадии», – подчеркнул мэр Казани.