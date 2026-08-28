news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 28 августа 2026 18:40

Бойцам из Татарстана передали гуманитарную помощь и вручили награды

Читайте нас в
Телеграм

Татарстанская делегация встретилась с военнослужащими из республики и передала им гуманитарную помощь. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере «Макс».

«Поддержка военнослужащих-земляков – приоритетное направление нашей работы», – написал Минниханов.

По его словам, во время встречи особое внимание уделили бойцам, которые проявили себя при выполнении боевых задач. Военнослужащих удостоили государственных наград Республики Татарстан.

Минниханов также отметил, что татарстанские бойцы достойно и мужественно выполняют поставленные задачи. Лидер Татарстана подчеркнул, что каждым из них в республике гордятся.

#Рустам Минниханов #помощь участникам СВО #герои СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

28 августа 2026
Турэксперт Ансталь рассказала, куда россиянам не стоит ехать осенью

Турэксперт Ансталь рассказала, куда россиянам не стоит ехать осенью

27 августа 2026
Новости партнеров