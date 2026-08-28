Бойцам из Татарстана передали гуманитарную помощь и вручили награды

Татарстанская делегация встретилась с военнослужащими из республики и передала им гуманитарную помощь. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере «Макс».

«Поддержка военнослужащих-земляков – приоритетное направление нашей работы», – написал Минниханов.

По его словам, во время встречи особое внимание уделили бойцам, которые проявили себя при выполнении боевых задач. Военнослужащих удостоили государственных наград Республики Татарстан.

Минниханов также отметил, что татарстанские бойцы достойно и мужественно выполняют поставленные задачи. Лидер Татарстана подчеркнул, что каждым из них в республике гордятся.