Объем сельхозпродукции в Татарстане превысил 127 млрд рублей

Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам первого полугодия 2026 года превысил 127 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем также участвовал исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Индекс производства сельхозпродукции за первые шесть месяцев составил 101,7% к аналогичному периоду прошлого года. При этом план роста на текущий год установлен на уровне 133% к базовому 2021 году. По итогам полугодия фактический показатель превысил 140%, перевыполнив план более чем на 7%.

Каждый процент прироста производства в масштабах республики соответствует примерно 4 млрд рублей дополнительной продукции.

На совещании министр также рассказал о ходе полевых работ. К настоящему времени в Татарстане обмолочено 727 тыс. га зерновых, или 66% от запланированной площади. Собрано 2 млн 656 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,5 ц/га.

В республике начались уборка и переработка сахарной свеклы. Всего предстоит убрать 53 тыс. га этой культуры. Кроме того, продолжаются сев озимых и основная обработка почвы: озимые посеяны на площади 170 тыс. га, зябь обработана на 305 тыс. га.

По данным Зяббарова, налоговая задолженность предприятий агропромышленного комплекса снизилась на 107 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Работа по ее сокращению будет продолжена.

Экспорт молочной продукции за отчетный период увеличился на 23%. Отгрузка молочной сыворотки выросла в 2,5 раза. Также завершена аккредитация трех молочных заводов, что позволит поставлять их продукцию в страны СНГ и ЕАЭС, а также на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии.

Несмотря на диспаритет цен на молоко, инвестиционная активность в животноводстве сохраняется. В текущем году в Татарстане введены в эксплуатацию шесть молочных комплексов общей мощностью 5 тыс. голов.

До конца года планируется реализовать еще 12 проектов мощностью 9 тыс. голов. Объем инвестиций в них составит более 7,5 млрд рублей. В целом за первое полугодие объем вложений в отрасль оценивается в 15 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года.