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Экономика 28 августа 2026 17:51

«Химград» за пять лет планирует увеличить выручку до 250 млрд рублей

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«Химград» за пять лет планирует увеличить выручку до 250 млрд рублей
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гендиректор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин обозначил цели развития площадки на ближайшие пять лет в разговоре с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Советом директоров поставлена задача довести выручку за следующие пять лет до 250 млрд рублей, то есть практически удвоиться. Это очень серьезный для нас вызов, но мы уверены, что мы выполним», – сказал Гиззатуллин.

Технополис «Химград» разместился на площади в 131 га, на них работает 346 резидентов, создано почти 10,5 тыс. рабочих мест. В 2025 году совокупная выручка резидентов достигла 115,7 млрд рублей, а налоговые отчисления – 14,7 млрд рублей.

Ожидается, что в 2025 году совокупная выручка резидентов дойдет до 130 млн рублей, сказал Гиззатуллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня это крупный промышленный центр с выручкой 115 млрд рублей, а в этом году 130 миллиардов (по прогнозам). Есть регионы, у которых вся промышленная продукция – 130 миллиардов!» – прокомментировал цифры Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Технополис «Химград» основан в 2006 году на основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан на базе неиспользуемых мощностей ОАО «Тасма-Холдинг». Сегодня технополис отметил 20-летие.

#технополис химград
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