На «Комплексной безопасности» казанцы смогут увидеть соревнования пожарных

На международном салоне «Комплексная безопасность-2026» жители и гости Казани смогут увидеть соревнования «Пожарный Олимп», сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, что мероприятие пройдет с 3-го по 5 сентября в Казань Экспо. Ранее «Татар-информ» сообщал, что известна деловая программа салона – она будет состоять из более 20 конференций, круглых столов и стратегических сессий с участием ведущих экспертов.

В состязаниях будут участвовать сотрудники пожарной охраны, спасательных воинских формирований МЧС России и профильных вузов. Они будут проверять свое мастерство в надевании боевой одежды пожарного на время, ликвидации очага пожара, безопасном перемещении пострадавшего и других испытаниях.

Соревнования будут проходить в течение всей деловой программы. Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке.