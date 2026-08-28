Ветеран СВО из Татарстана представил Сергею Лаврову свой проект

Ветеран СВО из Татарстана представил свой проект Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и статс-секретарю – заместителю Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой.

Встреча в формате круглого стола прошла на форуме «Вместе победим», который проходит в Москве.

Видео МИД РФ

Ветеран Владимир Смирнов в этом году стал социальным координатором татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Он начал воплощать в жизнь собственный проект по развитию адаптивного спорта среди ветеранов СВО в малых городах.



«В небольшом городе Бугульма Владимир собрал команду по волейболу-сидя, объединив ветеранов, получивших тяжелые ранения. Занятия проходят три раза в неделю на базе местных спортивных комплексов. Благодаря его инициативе, адаптивный спорт в Бугульме вышел на новый уровень, а сама команда стала активным участником региональных соревнований, таких как “Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан”», – рассказали в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества»