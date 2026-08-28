news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 28 августа 2026 17:47

Ветеран СВО из Татарстана представил Сергею Лаврову свой проект

Читайте нас в
Телеграм

Ветеран СВО из Татарстана представил свой проект Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и статс-секретарю – заместителю Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой.

Встреча в формате круглого стола прошла на форуме «Вместе победим», который проходит в Москве.

Видео МИД РФ

Ветеран Владимир Смирнов в этом году стал социальным координатором татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Он начал воплощать в жизнь собственный проект по развитию адаптивного спорта среди ветеранов СВО в малых городах.

«В небольшом городе Бугульма Владимир собрал команду по волейболу-сидя, объединив ветеранов, получивших тяжелые ранения. Занятия проходят три раза в неделю на базе местных спортивных комплексов. Благодаря его инициативе, адаптивный спорт в Бугульме вышел на новый уровень, а сама команда стала активным участником региональных соревнований, таких как “Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан”», – рассказали в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества»

#фонд Защитники Отечества #Сергей Лавров #ветераны СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

28 августа 2026
«Настоящая сила – в семье»: кого наградил Минниханов в Казанском Кремле

«Настоящая сила – в семье»: кого наградил Минниханов в Казанском Кремле

27 августа 2026
Новости партнеров