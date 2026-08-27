Делегация Татарстана участвует во всероссийском форуме «Вместе победим»

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» стартовал в Москве. В этом году он впервые собрал более 2 тыс. человек на площадке Дворца пионеров, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Участниками и спикерами стали ветераны СВО и члены их семей, представители Администрации Президента и Правительства России, Федерального Собрания, руководители федеральных ведомств, представители духовенства, военные корреспонденты, эксперты и предприниматели. Организаторами выступили государственный фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание» и Правительство Москвы.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко отметил, что благодаря решениям Президента России в стране сформирована комплексная система поддержки ветеранов, однако она нуждается в постоянном совершенствовании.

По его словам, именно сами ветераны лучше всего знают, с какими трудностями сталкиваются их товарищи, и могут оценить эффективность принимаемых мер. Предложения, выработанные на форуме, должны помочь улучшить эту систему, чтобы участники СВО чувствовали поддержку государства и общества как на передовой, так и после возвращения домой.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Форум задуман как площадка для диалога, обмена опытом и поиска совместных решений в сфере поддержки ветеранов, их адаптации к мирной жизни и помощи членам их семей.

Татарстан на форуме представляют 11 человек. В делегацию вошли девять ветеранов СВО – Иван Хомяков, Анвар Мухаметзянов, Денис Балмышов, Асхат Гарифуллин, Владимир Павленков, Владимир Смирнов, Артур Шабакаев, Раниль Зиннатуллин и Герой России Иван Жарский. Также в Москву приехали вдовы погибших ветеранов Анастасия Щербенева и Регина Шабурова.

Раниль Зиннатуллин рассказал, что после возвращения домой каждый ветеран проходит собственный путь реабилитации и адаптации, во время которого особенно важна поддержка государства и боевых товарищей. По его словам, форум дает возможность поделиться опытом, рассказать о действительно эффективных мерах помощи, а также узнать о новых программах, технологиях и возможностях.

В первый день форума для участников и гостей организовали творческий вечер. На сцене выступил ветеран СВО из Татарстана Иван Хомяков. Он исполнил песню собственного сочинения «Штурмовики», посвященную боевым товарищам и воинскому подвигу российских военнослужащих.

Хомяков назвал выступление на форуме большой честью. По его словам, песня стала частью общей истории участников боевых действий, поэтому для него было особенно важно исполнить ее перед товарищами и людьми, которые пришли их поддержать.

В деловую и просветительскую программу форума вошли вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройства и вовлечения в спорт. Участники также обсудят духовно-нравственные ценности общества, патриотическое воспитание молодежи и другие актуальные темы.

На площадке будут работать консультационные столы для ветеранов и членов их семей. Там можно получить информацию по вопросам психологической поддержки, социальной реабилитации и юридического сопровождения, а также деятельности Министерства обороны России, Военно-социального центра Минобороны РФ и общественных ветеранских организаций.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что фонд с начала своей работы формирует комплексную систему поддержки ветеранов СВО и их семей. При ее дальнейшем развитии ключевое значение имеют мнения и предложения самих участников боевых действий. Поэтому в этом году ветераны и их близкие стали экспертами и спикерами форума.

Цивилева также напомнила о поручении Президента России, данном на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заранее готовиться к возвращению военнослужащих. По ее словам, после возвращения домой ветераны должны чувствовать заботу и внимание государства и общества.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «СВОИ». Оно объединило ветеранов, государственных деятелей и экспертов для обсуждения социальной адаптации и поддержки участников СВО.

В течение двух дней на форуме пройдут панельные дискуссии о женском единстве и духовных ценностях общества, предпринимательских инициативах ветеранов и возможностях открытия собственного бизнеса. Отдельной темой станут новые технологии комплексной медико-социальной реабилитации участников боевых действий.

На образовательной площадке эксперты расскажут о практическом применении искусственного интеллекта и способах превращения идей в реальные проекты.

Программой также предусмотрены открытые диалоги ветеранов с представителями крупнейших российских корпораций, работающих в дорожном строительстве, двигателестроении и других отраслях. Отдельное внимание уделят взаимодействию с молодежью и развитию патриотических проектов.

На форуме будут работать более 20 партнерских площадок с программами реабилитации, образования и развития для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из основных направлений станут адаптивные программы реабилитации. Компания «Катэрвил» представит высокотехнологичные кресла и коляски высокой проходимости. Участники смогут опробовать их на адаптивных трассах кибатлетики и сыграть в мяч на колясках.

На площадке АО «ЦИТО» Ростеха покажут симуляторы горнолыжного спорта, интеллектуальные платформы для восстановления постуральной активности и манекены с протезами. Специалисты также проведут консультации по высокотехнологичному протезированию.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Инновационные разработки представит и центр «Сколково». Компания «Степлайф» проведет мастер-классы по использованию бионических протезов, а ООО «Мобитрак» покажет мобильный реабилитационный центр.

Еще одним ключевым направлением станет психологическая поддержка. Платформа «Своиродные.рф» организует консультационные зоны, где ветеранам помогут разобраться в вопросах карьерного развития, финансовой грамотности и социального сопровождения.

Отдельный блок программы посвятят науке и технике. Группа «Россети» проведет шоу с трансформатором Теслы и электрическими разрядами. Объединенная двигателестроительная корпорация покажет макеты авиационных двигателей в масштабе 1:3.

«Движение Первых» организует три шатра с мастер-классами по работе с 3D-ручками, управлению беспилотниками, русскому жестовому языку и изготовлению различных изделий. Компания «Калашников» подготовит выставочную зону с оружием и дронами, а также «Творческую лабораторию» с восемью площадками для мастер-классов.

Значительную часть территории форума займут спортивные и военно-прикладные активности. «Лига Атлетов России» откроет воркаут-площадку для скоростно-силового многоборья. IRON KING и «Опора России» организуют зону сдачи нормативов ГТО и представят реабилитационные тренажеры, занятия на которых пройдут под руководством специалистов. Федерация бокса России подготовит VR-бокс и тренировки с чемпионами.

Видео: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»