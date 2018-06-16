Датчане обыграли сборную Перу в матче ЧМ-2018

Единственный гол забил Юссуф Поульсен.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В футбольном матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Перу датчане одержали победу со счетом 1:0, сообщает RT.

Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Единственный гол забил Юссуф Поульсен.

В следующем матче сборная Дании сразится с командой Австралии 20 июня.

Ранее сообщалось, что в матче Австралия — Франция, который прошел сегодня в Казани, французы одержали победу со счетом 2:1.

Также в столице Татарстана пройдут игры Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).