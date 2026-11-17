Лидирующих показателей по скорости обработки диагностических изображений среди российских референс-центров добился Радиологический дата-центр Минздрава Татарстана. Благодаря масштабной модернизации цифровой инфраструктуры здравоохранения Татарстана среднее время описания снимков и передачи заключения врачам на местах сокращено до 9 минут. Это один из лучших показателей среди референс-центров России.

В Минздраве РТ напоминают: инсульт – это состояние, при котором время от момента появления первых симптомов до начала лечения является одним из важнейших залогов успеха. Каждая выигранная минута – это спасенные нейроны головного мозга.

Для оперативной интерпретации диагностические снимки со всей республики поступают в Радиологический дата-центр. Здесь в круглосуточном режиме работают рентгенологи с большим опытом ведения пациентов в сосудистых центрах. Описание результатов компьютерной томографии проводится согласно утвержденным структурированным протоколам для оценки ишемических инсультов и кровоизлияний, разработанным главными внештатными специалистами Минздрава Татарстана. При поступлении диагностических снимков проводится дистанционный консилиум с участием экспертов, работающих в режиме реального времени.

Борьба с сердечными заболеваниями и сосудистыми патологиями являются одним из приоритетных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».