Юлию Самойлову официально назвали представителем России на «Евровидении-2018»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В воскресном эфире программы «Время» прозвучало официальное заявление о том, что певица Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в этом году, пишет Газета.Ru.



В этом же выпуске была анонсирована композиция певицы для музыкального конкурса.



Ранее стало известно, что согласно жеребьевке участников Самойлова выступит во втором полуфинале под первым номером. Артистка должна была выступить на конкурсе в прошлом году в Киеве, однако Служба безопасности Украины не пустила ее на территорию страны из-за концертов в Крыму в 2015 году.



«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. Финал состоится 12 мая, полуфиналы – 8 и 10 мая.

Ранее сообщалось, что Александр Рыбак во второй раз представит Норвегию на «Евровидении». Музыкант исполнит песню That's How You Write A Song.