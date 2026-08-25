225 делегатов из РТ представят республику на Международном фестивале молодежи

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

225 делегатов из Татарстана отправятся в Екатеринбург, чтобы представить республику на Международном фестивале молодежи – 2026. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

В состав делегации вошли студенты и молодые профессионалы из разных областей. Всего в республике было подано более 1 500 заявок.

Перед поездкой делегация прошла двухдневную интенсивную подготовку в Казани. 22 и 23 августа участники работали с экспертами, знакомились с ключевыми достижениями и инвестиционными проектами Татарстана, его конкурентными преимуществами и возможностями для молодежи.

«В Екатеринбург поедут 225 ребят из Татарстана. Это большая команда, и у каждого будет возможность рассказать о республике: о том, чем она живет, какие проекты здесь запускаются, где сегодня может проявить себя молодой человек. За эти два дня они уже успели познакомиться друг с другом, поработать в командах и глубже погрузиться в историю и современные флагманские проекты Татарстана. Теперь их задача – привезти эту энергию в Екатеринбург, найти новых людей и идеи, которые потом можно будет реализовать у нас. Уверен, наша делегация будет заметной», – подчеркнул министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Отдельное внимание уделили существующим возможностям для проявления активности в общественной жизни региона. В том числе обсудили предстоящие в сентябре выборы депутатов Государственной Думы, которые станут одним из значимых событий осени.

Кульминацией подготовки стала групповая работа по профильным направлениям фестиваля. Делегаты вместе с экспертами проанализировали вызовы и возможности в выбранных сферах, сформировали конкретные предложения и защитили свои наработки.

Подготовка и участие делегации соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание условий для развития молодежи, реализации ее инициатив и профессионального становления.