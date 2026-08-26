Казанское метро с 1 сентября перейдет на осенний график работы

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Казанский метрополитен перейдет на осенний график работы с 1 сентября. В утренние и вечерние часы пик на линию будут одновременно выходить 11 электропоездов, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

После перехода на новый график сократится и интервал движения поездов. В часы наибольшей нагрузки он составит 5 минут 8 секунд. Увеличение количества составов и сокращение интервалов позволит метро справляться с растущим пассажиропотоком.

Ранее в казанском метрополитене завершили очередной этап промывки тоннелей. За две недели специалисты очистили более 12 км.

Свыше 9,3 км тоннелей промыли с помощью специального тоннелемоечного агрегата. Работы провели по второму главному пути на участке от станции «Авиастроительная» до станции «Площадь Габдуллы Тукая».