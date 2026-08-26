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Происшествия 26 августа 2026 13:43

Директора фирмы из РТ будут судить за неуплату 161 млн рублей налогов

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Директора фирмы из РТ будут судить за неуплату 161 млн рублей налогов.

Как рассказали в прокуратуре РТ, с января 2020-го по март 2023 года 40-летний руководитель одной из организаций подготовил фиктивные распоряжения о переводе денег, а также внес в декларации ложные сведения и тем самым избежал уплаты налогов.

Ущерб более 11 млн рублей директор погасил добровольно, на его недвижимость наложен арест. Уголовное дело уже отправили в суд на рассмотрение.

#скрыл налоги #уход от налогов
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