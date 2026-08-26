Кубок Мэра Казани по кикбоксингу — 2026: 400 бойцов, титулы БРИКС

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

С 25 по 27 августа в казанском Центре бокса и настольного тенниса проходит Кубок Мэра Казани по кикбоксингу – 2026. Турнир соберет более 400 спортсменов из 22 регионов России, а также сильнейших бойцов из стран БРИКС.

Организаторы провели пресс-конференцию, на которой рассказали о масштабе события, звездных участниках и развитии кикбоксинга в регионе.

Председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов подчеркнул, что этот год стал переломным для развития кикбоксинга в столице Татарстана:

«В прошлом году мы только закладывали традицию, а сегодня у нас 400 участников из 22 регионов. Мы добились включения Кубка в единый календарный план Федерации кикбоксинга России – это делает наш турнир мастерским. Казань становится международной точкой притяжения для единоборств», – передает слова Гарипова корреспондент «ТИ-Спорт».

Он также анонсировал открытие нового специализированного центра кикбоксинга на улице Голубятникова, где будут работать три тренера и откроются группы для детей и подростков.

Главный акцент организаторы сделали на международных боях. Помимо обширной российской сетки, зрителей ждут противостояния с участием бойцов из Китая и других стран БРИКС.

Центральным событием гала-вечера 27 августа станет матч-реванш между казанцем Ильей Соколовым (чемпион мира GPro) и Чжан Минъяном (Китай, действующий чемпион страны). Их первый бой два года назад завершился победой россиянина, но с тех пор оба бойца кардинально изменились.

Соколов прокомментировал предстоящий поединок: «Не могу сказать, что у меня есть психологическое преимущество. Мы оба изменились: он выиграл все турниры, я тоже стал сильнее. Подхожу к бою спокойно и уверенно. Это будет совершенно другой бой».

Также в гала-вечере примут участие тяжеловесы, боец Секу Бангура и другие топ-спортсмены. Кульминацией станут титульные бои за звание чемпиона стран БРИКС.

Мастер спорта России по кикбоксингу и тренер с 30-летним стажем Рустем Зинатуллин отметил: «Кикбоксинг – это симбиоз силы, красоты и характера. Мы развиваем любительский спорт, но и про профессиональное шоу не забываем».

По словам президент лиги GPRO Петра Новосильцева, зрителей ждут жесткие, бескомпромиссные бои: «Китайские мастера показывают очень высокий уровень, но и наши ребята готовы дать бой. Это будет красиво, мощно и честно».

Резюмируя, Линар Гарипов сказал: «Мы строим систему, чтобы дети с тренерами воспитывали сильный дух. Кикбоксинг – это не только про удары, это про дисциплину и будущее поколение».