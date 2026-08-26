Тарасова возмущена тем, что Галлямову и Мишиной не дали нейтральный статус

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Прославленный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что думает по поводу того, что лучшим российским фигуристам могут не выдать нейтральный статус в предстоящем сезоне.

«Если им не дадут нейтральный статус, то всю эту бригаду надо уничтожить. Как это лучшим нашим спортсменам не дают участвовать в соревнованиях? Почему? Мне это непонятно», — сказала Тарасова РИА Новости.



Подчеркнем, что сейчас спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин не получили нейтральный статус для участия в международных турнирах.

В ISU заявили, что будут объявлять присуждение россиянам нейтрального статуса конкретно перед каждым турниром.