Хедлайнером празднования Дня города в Елабуге станет Хабиб

30 августа Елабуга отметит сразу три события – День города, День Республики Татарстан и День работников нефтяной и газовой промышленности. Главной площадкой праздника станет стадион «Молодежный».

Праздничная программа начнется в 17:00 с выступлений творческих коллективов города. В 18:00 гостей ждет концерт ВИА «Союз».

Торжественное открытие праздника запланировано на 19:00. В рамках церемонии наградят лучших представителей города и нефтегазовой отрасли. После этого выступит Народный ансамбль песни и танца «Алабуга».

Главным гостем вечера станет российский певец Хабиб – исполнитель хита «Ягода малинка». Его концерт начнется в 20:00.

На площадке также будут работать фуд-корт, мастер-классы и развлечения для всей семьи.