Будет ли карнавал атаки от Артиги? Почему «Рубин» не «вывез» победу с «Балтикой»

К пятому матчу «Рубина» в этом сезоне РПЛ у казанских болельщиков четко определилось: Артига ищет варианты. Некоторые изменения он внес и на эту игру с «Балтикой». Помогло ли это испанцу и кто в составе казанцев стал главным спасителем – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Быстрый гол внушил оптимизм

За несколько дней до вылета в Калининград казанский клуб проводил тренировку в столице Татарстана. Тогда Франк Артига вот так описал грядущего соперника:

«Мы прекрасно знаем, что играть на выезде против «Балтики» очень непросто, и то, что показывает команда последние два года, что никому из соперников, которые приезжают в Калининград, не стоит ждать легкой жизни и всегда приходится очень непросто. Очень много заточено на длинных передачах, на очень высокой физической составляющей в этих матчах, на длинных передачах, на вторых мячах, на подборах. Я думаю, что та команда, которая превзойдет другую в плане первых мячей во время единоборств, верховых единоборств, та команда, которая превзойдет другую в плане подборов вторых мячей, именно она будет ближе всего к победе», – сказал испанец журналистам.

И знаете, перед началом игры его слова о сложности встречи только подтверждались. Посмотришь в таблицу, а там клубы разделяет всего одно очко. А значит, рвать жилы нужно обеим командам. Плюс к этому накануне матча калининградская команда отметила 72 года со дня основания – она появилась в 1954 году. Ради этого фанаты устроили перформанс на трибунах – развернули плакат с надписью: «Сквозь года ты у нас одна».

Да и, кстати, на трибунах собралось свыше 13 тысяч человек. Собрались, чтобы, например, увидеть дебют Лориса Муйоколо в составе калининградцев. Да и Артига не отставал и тоже экспериментировал – в старте вышли, например, Урозов, Лобов, Ходжа и Юкич. Кстати, отметим, что Александар получил место в основе только после того, как в Ростове через прессу спросил, почему мало играет, и посоветовал с этим вопросом обратиться лично к Франку.

«Спасибо, что об этом сказали мне. Я всегда стараюсь показать лучшее, что могу. В следующий раз этот вопрос задайте тренеру, почему так происходит», – говорил Юкич журналистам.

А первые минуты игры казанцы начали очень активно. Что, видимо, удивило не проснувшихся с ходу в этот вечер понедельника калининградцев. Гол от ребят из столицы Татарстана пришел уже на восьмой минуте. Длинная передача в штрафную от Тесленко – там снова, как и в матче с «Родиной», оказался Рожков. Скидка на Жака Сиве, и тот не промахивается – 1:0. Это его третий гол в этом сезоне.

Жак Сиве Фото: rubin-kazan.ru

Казалось, что вот сейчас-то парни Андрея Талалаева заиграют в лучшую версию себя и вспомнят флешбеки прошлого сезона. Но их опасный момент случился аж на 27-й минуте – там была попытка удара от Брайана Хиля, но она была заблокирована Иву.

Одним из забавных моментов первого тайма стали выбросы мяча из аута «Балтики». Все в России знают, что бросает их Бивеев. «Рубин» же решил ставить в этот момент игрока почти вплотную к калининградцу, чтобы мешать вбросить мяч.

Казанцы в первые 45 минут создали еще момент – Иву из-за штрафной шмальнул, но Латышонок отразил. В целом было видно, что артиговцы ломают игру соперника, но вот придумать что-то свое – большой вопрос.

Два гола с пометкой «грязно»: справедливо ли засчитан второй?

Честно, мы ждали, что во втором тайме инициатива «Рубина» в этой игре будет только увеличиваться. Но вспоминается лишь момент Юкича – удар из-за штрафной, но не проблема для Латышонка.

«Балтика» же, поймав этот балтийский ветер, продолжала переводить игру на половину казанцев. Вот Петров с полулета бьет, но попадает в Урозова. А дальше, наверное, самый скандальный эпизод всего матча – подача в штрафную Ставера. Женя не дотягивается, Оффор забивает головой. Судья, посоветовавшись с ВАР, отменяет гол. Помеха вратарю.

И тут начался спектакль одного актера – Андрей Талалаев начал нецензурно обращаться жестами к трибунам. Было непонятно, кому это было адресовано, – то ли фанатскому сектору казанского клуба, то ли кому-то из ВИП-ложи. После матча Андрей Викторович отметил, что обращался к руководству своего клуба – дескать, давая понять, что «мы сегодня не проиграем».

Но это не смутило хозяев: Петров лупанул из-за штрафной – Ставер совершил один из лучших сейвов этого матча, вытянувшись в струнку. Артига понимал, что нет атакующего потенциала, – выпустил Начо и Безрукова.

Дальше Эдуардо Андерсон в штрафной после отскока бьет в облака. Затем снова момент у ворот «Рубина» – отскок к калининградцу, и только в ближнем бою Ставер совершает второй суперсейв вечера.

Игра в эти минуты полностью под контролем «Балтики». У казанцев не получается выбежать даже в адекватную атаку с ударом.

Фото: rubin-kazan.ru

И вот кульминация – 94-я минута. Классика. Снова подача в штрафную Ставера. Снова ошибка, и Варатынов головой отправляет мяч в ворота – 1:1. Да, казанцы до последнего показывали, что Ставера снова отодвигали и мешали. И знаете, возможно, в первом голе это самое нарушение было меньше, чем во втором. Но по футбольной составляющей и, если хотите, спортивной удаче калининградцы это очко заслужили, полностью задавив «Рубин» во втором тайме.

Дальше у «Рубина» дома матч против махачкалинского «Динамо» в День республики. Эксперименты Артиги, думаю, мы продолжим наблюдать. Но когда мы увидим атакующий «Рубин», ради которого и приглашали испанца, – большой вопрос.