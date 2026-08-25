«Чего не хватает? Женить надо?»: что Минниханов говорил «Ак Барсу» перед сезоном

Традиционная встреча Рустама Минниханова с «Ак Барсом» прошла в расслабленной и шутливой атмосфере, а от жестких напутствий на этот раз спикеры отказались. Как встреча прошла в семейной атмосфере, кого в команде решили женить и что Марченко подарил Раису – в репортаже «ТИ-Спорта».





Рустам Минниханов скрупулезно обошел с рукопожатием все четыре ряда не только с хоккеистами и персоналом команды, но не забыл и о журналистах со звуковиками

Фото: rais.tatarstan.ru

«Будете выигрывать – будем радоваться, будете проигрывать – печалиться»

Уже по старой славной традиции, зайдя в зал пресс-конференции, Раис Татарстана Рустам Минниханов скрупулезно обошел с рукопожатием все четыре ряда не только с хоккеистами и персоналом команды, но не забыл и о журналистах со звуковиками, обеспечивающими техническое сопровождение мероприятия.

«Да, есть добрые традиции. Накануне старта нового сезона мы встречаемся с командой. Это наш «Ак Барс». Это наш бренд, это символ, это клубно-спортивная команда. Это наша гордость!» – сказал лидер Татарстана.

После чего руководитель республики вспомнил прошлый сезон, в котором лишь одного шага не хватило до завоевания Кубка Гагарина. «Я хотел бы сказать, что прошлый сезон был очень напряженный. Мы были очень близки, достойно сыграли, но… спорт есть спорт. Вся республика, все наши друзья болели за нашу команду. Конечно, мы радовались, когда побеждали, разочаровывались, когда проигрывали. Немножко нам не подфартило. А так «Ак Барс» был достоин. Сильнейшая команда нашей страны. Она не просто сильная, здесь опытные наставники, сильные школы и самое главное – талантливые игроки», – считает Минниханов.

Глава республики осторожно отметил, что поддержку игроки будут получать в любом случае Фото: rais.tatarstan.ru

Однако после этого тон Раиса Татарстана несколько переменился. Он не стал, как это уже принято, произносить давно знакомые слова о том, что у команды есть только одна цель – кубок. Вместо этого глава республики осторожно отметил, что поддержку игроки будут получать в любом случае.

«Будете вы выигрывать – мы будем радоваться. Будете проигрывать – будем печалиться. Но я уверен, что у нас прекрасная команда. И у нас есть все предпосылки на успех. Поэтому меньше травм – больше спортивной удачи», – пожелал он.

Лидер Татарстана отметил, что в республике продолжается развитие детского хоккея, а главная команда «Ак Барс» – это верхушка тщательно выстроенной пирамиды, которая должна подавать пример:

«В этом году мы три ледовых дворца запустим в сентябре, строящихся. Плюс один лед для фигурного катания. Четыре дворца в этом году появится. Поэтому наша задача – в течение четырех лет сдать 12 дворцов, чтобы в каждом районе у нас был лед. Но пример – это вы! Все стремятся быть похожими на вас. И поэтому очень большая польза. Оправдайте надежды нашей молодежи», – закончил свою речь под аплодисменты Рустам Нургалиевич.

Фото: ak-bars.ru

«Вы всё умеете, но самое главное – в головах»

Президент клуба Наиль Маганов в своей речи только поддержал Раиса, заявив, что у команды огромная поддержка и потому ответственность высочайшая. Он заявил, что генеральный спонсор клуба будет делать все возможное, чтобы команда ни в чем не нуждалась, а работать в одном из самых титулованных клубов страны было приятно.

«Спасибо, что посещаете нас. Постоянно сопровождаете команду. Прошлый сезон – да, был у нас совсем непростой, но интересный, и команда в очередной раз сумела показать всем, что терпение, работа, вера в себя и в свой коллектив, командная работа приносит свои плоды. Ну и, конечно, просьба к команде не забывать про нас, про болельщиков.

Рустам Нургалиевич сказал, и могу только подтвердить, что миллионы людей работают, поддерживают, чтобы наша команда была лучшей. Помните о клубе, помните о республике, о том, что сделано в Татарстане для вашего успеха, и держите это в голове. Надо быть патриотами и страны, и республики, и команды – и тогда успех будет со всеми нами.

Как сказал Рустам Нургалиевич – удачи! Но надо всегда помнить, что удача любит терпеливых, она любит трудолюбивых. Удачи без труда не бывает. Поэтому хорошего сезона, хорошего начала сезона, всё в наших руках. И в наших головах. Самое главное – в головах. Всё есть, всё умеете, всё знаете. Вот в головах победа в наших руках!» – сказал Маганов.

Фото: ak-bars.ru

В ответ главный тренер команды Анвар Гатиятулин отметил, что в штабе уже определились, как развивать команду как в ближайшей, так и в дальней перспективе.

«Впереди новый сезон, новый вызов как для игроков, так и для тренерского штаба. За период летних сборов определили для себя приоритетные направления и на ближайшую, и на долгосрочную перспективу. Главное – это создать коллектив, объединенный одной целью, а также прогрессировать в тех элементах, которые позволят нам радовать болельщиков хорошей игрой и результатом. Бик зур рәхмәт!» – закончил наставник «Ак Барса».

Не обошлось и без традиционного вручения подарка Рустаму Минниханову от капитана команды. На этот раз впервые к Раису обращался Алексей Марченко, перенявший капитанскую нашивку от Дмитрия Яшкина по ходу прошлого сезона. Вместо привычной тюбетейки или джерси Алексей преподнес главе республики брендированный бомбер в модном цвете, сделанный в Татарстане.

«Мы все понимаем, что «Ак Барс» – это больше, чем клуб. Это, как вы сказали, гордость республики. И часть огромной семьи «Татнефть». Мы понимаем всю ответственность перед Татарстаном, перед городом и перед болельщиками. В следующем сезоне перед нами стоят наивысшие цели. Мы приложим все усилия, чтобы их выполнить. И хотели бы...» – сказал Марченко, вручая презент.

«Хорошая вещь!» – оценил Рустам Минниханов.

«Кого-то женить, может, надо? Всё сделаем, лишь бы играли!»

Уже после вручения Наиль Маганов предложил, чтобы игроки задали свои вопросы. Рустам Нургалиевич подхватил: «Да. Чего тебе не хватает? Кого-то, может, женить надо? Никаких проблем!» – в шутливой манере обратился к команде Раис.

И тут вполне ожидаемо стал тянуть руку, пожалуй, самый дерзкий игрок команды Артем Галимов.

«Артем руку поднимает. Давай, пожалуйста, женись, слушай. У нас один товарищ есть, девушка у него мусульманка, никак они жениться не могли. Я говорю: «Давай мы никах прочтем, сделаем всё». Всё, документ дали, теперь эта пара очень довольна! Нет, на всякий случай, чтобы для психологической стабильности. Что хотите, главное, чтобы играли, мотивация была. Ну пока можно и в загс идти», – с юмором добавил Рустам Нургалиевич.

После чего все отправились на традиционное общее фото на крыльце спортивного комплекса.