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Происшествия 26 августа 2026 14:19

14 лет колонии получила пожилая жительница Бердянска за госизмену

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74-летнюю жительницу Бердянска признали виновной в госизмене. Как установили правоохранители, женщина переводила деньги на счета, используемые для финансирования ВСУ.

После начала СВО у женщины сформировалось резко негативное отношение к российским властям и их политике, пишет ТАСС. Несмотря на то, что в 2023 году пенсионерка получила гражданство РФ, в июне 2024 года она начала переводить деньги украинским военным. Женщина сделала переводы на общую сумму 1 500 гривен, что соответствует 3 383 рублям по курсу ЦБ РФ.

Приговор по делу о госизмене вынесен Запорожским областным судом.

#госизмена #приговор суда #Запорожская область
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