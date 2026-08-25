«Давить права не имею, но о риске расскажу»: как в Татарстане борются с абортами

В Татарстане обновили региональную программу по повышению рождаемости. Один из ее главных инструментов – доабортное консультирование женщин, которые усомнились в том, нужно ли им становиться матерями. Реальные истории тех, кто передумал прерывать беременность, и врачей, которые убеждают их родить, – в материале «Татар-информа».





Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане обновили программу по повышению рождаемости

В Татарстане обновили региональную программу по повышению рождаемости. В постановлении Кабинета Министров РТ расписаны показатели до 2030 года. Так, к концу периода программы ожидаемое число новорожденных должно вырасти до 34,3 тысячи, тогда как в текущем году оно остается на уровне 33,6 тысячи.

Показатели демографии в Татарстане в последние годы снижаются. За прошлый год суммарный коэффициент рождаемости снизился на 1,2%, то есть с 1,451 до 1,434 детей на одну женщину. Такие данные привела министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на 22-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Показателем демографического развития является суммарный коэффициент рождаемости. Это число рождений на женщину фертильного возраста – от 15 до 49 лет. К сожалению, мы видим, что в последние годы он снижается. Но в Татарстане снижение кратно меньше, чем в целом по стране», – рассказала она.

К целевым показателям новой региональной программы теперь отнесен суммарный коэффициент рождаемости, который должен уже в этому году вырасти до 1,473, в 2027 году до 1,509 и до 1,62 в 2030-м. Еще один новый критерий, суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, – он должен увеличиться с 0,315 в 2025-м до 0,465 в 2030-м.

Аза Джавадова: «Прервать беременность – значит уничтожить новые настройки организма. Этот удар может спровоцировать ряд проблем со здоровьем» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стараюсь объяснить все риски аборта»

Одной из главных целей остается сокращение числа абортов. Количество случаев прерывания беременности на 1 тысячу женщин фертильного возраста вплоть до 2030 года не должно превышать уровня в 7,7 случая.

Кроме того, среди новых показателей программы – количество абортов на 100 родов. Показатели не должны превышать уровня 2025 года (21,7 случая). А доля отказавшихся от аборта женщин должна в 2026–2030 годах составлять не менее 40%.

Для достижения показателей программы предлагается, например, делать упор на консультации психологов – это важный инструмент, с помощью которого можно снизить число абортов. По словам клинического психолога женской консультации казанской Клинической больницы №2 Азы Джавадовой, ситуация так называемого репродуктивного выбора встречается нередко. Причины, из-за которых женщины сомневаются в необходимости рожать, самые разные. Этими причинами они и делятся с психологами в женских консультациях.

«Как правило, речь идет о финансовых и жилищных проблемах. Часто на приеме говорят, что беременность была нежеланной, что не созрели и не готовы становиться матерями, поскольку планировали учиться и строить карьеру. Некоторые девушки беременеют от партнера, с которым потом расстаются и хотят сделать аборт. Легкомысленно думают, что все еще впереди, организм выдержит и малыша они еще родят. Я не имею права давить, насильно переубеждать оставить ребенка, но стараюсь объяснить все риски аборта», – рассказала специалист.

Когда происходит зачатие, организм женщины полностью перестраивается. Все его системы готовятся к вынашиванию, рождению и кормлению малыша. Прервать беременность, отметила Аза Джавадова, – значит уничтожить новые настройки организма. Этот удар может спровоцировать ряд проблем со здоровьем. Среди них:

инфекции;

кровотечения матки;

нарушения эндокринной системы.

«Допустим, в будущем девушка найдет другого партнера, захочет завести с ним ребенка, но после аборта ведь можно больше вообще не забеременеть. Некоторые думают, что сейчас медицина настолько продвинута, что все исправит, а пока можно гулять. Это заблуждение, и я стараюсь его опровергнуть», – сказала клинический психолог.

Клинический психолог женской консультации казанской Клинической больницы №2 Аза Джавадова Фото: пресс-служба Клинической больницы №2

«Это ваш ребенок, а не мужчины, который ушел»

Аза Джавадова вспомнила пациентку, которая твердо стояла на своем решении сделать аборт. По правилам после доабортной консультации у психолога дается «неделя тишины» – время на раздумье. По прошествии этого срока женщина передумала и решила ребенка оставить.

«Однако вскоре у нее случился выкидыш. Нерожденный ребенок все чувствовал и понимал, что его появления до последнего не хотели. Каждой своей пациентке я говорю: он должен быть желанным и зачат в любви», – отметила врач.

Другая пациентка, ранее уже ставшая мамой, решилась прервать вторую беременность, поскольку опасалась, что из-за несостоятельного рубца на матке может случиться ее разрыв. При этом она очень хотела выносить этого малыша. Врачи женской консультации провели ряд обследований, которые показали: поводов для беспокойства на самом деле нет. Сегодня эта женщина – мама двоих прекрасных детей.

«Желание самой женщины сделать аборт – это одно дело, иногда же на нее давят близкие люди. Была у меня такая история: женщина жила гражданским браком с возлюбленным. Забеременела, а он ей заявляет: "Сделай аборт, иначе я с тобой не буду"», – рассказала Аза Джавадова.

Психолог пыталась отговорить пациентку от непоправимого. Объясняла, что мужчина манипулирует ею и, скорее всего, не видит совместного будущего. К сожалению, его воля взяла верх над уговорами медика – беременность прервали в частной клинике.

«Бывает, что люди в паре поругались и разошлись. Девушка, которая уже носит в утробе ребенка, задает на консультации вопрос, зачем теперь он ей. Я говорю: "Это ваш ребенок, а не мужчины, который ушел"», – подчеркнула клинический психолог.

«Сожалею только о том, что могла сомневаться»

Мы пообщались с 36-летней жительницей Казани, которую психолог женской консультации смогла отговорить от аборта. Свое имя собеседница просила не называть.

«Когда я вновь забеременела, у нас с мужем уже было двое детей, а жили мы в маленькой квартире. Для себя я уже твердо решила прервать беременность. Мне рекомендовали посетить психолога в женской консультации. Хотя особого желания идти на прием не было, я все же пошла», – рассказывает женщина.

Психолог долго говорила с пациенткой, спрашивала буквально обо всем, даже о ее детстве. Специалист смогла выстроить беседу так, что женщина отвергла идею об аборте.

«Я поняла, что проблема не в ребенке, что в глубине сознания я хотела его. Мысли о материальных проблемах перекрывали это желание. Кстати, мой муж изначально просил, чтобы я все-таки родила снова. Сегодня сожалею только о том, что могла сомневаться. Мы так рады нашему малышу, нашему сыночку. Материнство – это великое счастье и радость», – уверена она.

Заведующая женской консультацией Клинической больницы №2 Казани Дилара Латыпова Фото: пресс-служба Клинической больницы №2

Смена места работы влияет на шанс забеременеть

В то время как одни женщины думают о прерывании беременности, другие пытаются стать матерями, но не могут в силу разных причин. Одна из них – откладывание беременности.

«Позднородящих женщин сейчас становится много. Им кажется, что еще не всего достигли, а беременность успеется. Надо понимать, что после тридцати лет качество яйцеклеток ухудшается и появляются хронические заболевания, что осложняет зачатие», – объяснила заведующая женской консультацией Клинической больницы №2 Казани Дилара Латыпова.

На репродуктивную функцию помимо прочих факторов влияет стресс. На фоне него может даже наступить бесплодие. Кортизол, гормон стресса, особенно негативно влияет именно на женский организм. По словам Дилары Латыповой, иногда смена работы на менее нервную может повлиять на возможность завести ребенка.

«Одна моя пациентка работала в крупной компании, где у нее был ненормированный график. Она могла задерживаться на работе до 10–11 часов вечера. На протяжении трех лет они с мужем пытались зачать ребенка, но никак не получалось. Как и многие люди, она не могла найти время сходить к врачу. Мать уговорила ее прийти на прием. И даже здесь она постоянно смотрела на часы, торопилась уйти», – рассказала гинеколог.

Доктор убедила пациентку, что ее переработки губительно сказываются на репродуктивном здоровье, и советовала скорректировать график. В результате девушка перешла на другую работу, менее оплачиваемую, но щадящую. Буквально через полгода она забеременела, а затем родила дочь.

«Правильный образ жизни и контроль своего состояния – это не пустые слова. От этого зависят и шансы стать мамой, и ее собственное здоровье» Фото: пресс-служба Клинической больницы №2

«Чтобы не стать бесплодной, нужно раз в год ходить к акушеру-гинекологу и сдавать анализы»

«Я всегда начинаю разговор с пациентами с того, что все нужно делать вовремя. Оптимальный период для рождения ребенка – это 18–30 лет. Это так называемый лучший фертильный возраст. Чтобы к его завершению не столкнуться с бесплодием, женщине нужно раз в год ходить к акушеру-гинекологу и проходить исследования. Начинаем с УЗИ органов малого таза, базовых мазков на онкоцитологию, ИППП и вирус папилломы человека», – отметила Дилара Латыпова.

Названные болезни протекают бессимптомно и бьют по фертильной функции женщины. Более того, около 5 видов вируса папилломы из 100 способны вызвать онкологические заболевания женской половой системы, поэтому своевременная диагностика жизненно важна.

«Бывает и так, что папилломы удалили хирургическим путем, но через год-два они снова появились. После лечения нужно обязательно обследоваться вновь. Полностью вылечить ВПЧ невозможно, но можно добиться того, чтобы он не мешал протеканию беременности», – сказала врач.

В период планирования беременности нужно наблюдаться также у эндокринолога. В некоторых случаях плохое состояние щитовидной железы бывает единственной причиной проблем с зачатием.

«Помню одну женщину, которая на протяжении почти трех лет не предохранялась, но забеременеть не могла. Казалось бы, занимается спортом, не пьет, не курит. С точки зрения гинекологии все было в норме. Я направила ее к эндокринологам, а они диагностировали аутоиммунный тиреоидит. Назначили лечение, и лед тронулся. Сегодня они с мужем ждут ребенка», – рассказала Дилара Латыпова.

Заведующая женской консультацией призвала обратить внимание на массу тела. Лишний вес нарушает гормональный баланс и опять же препятствует зачатию. До беременности лучше привести себя в форму, заниматься умеренной физической активностью и следить за питанием. В рационе должны быть мясо, язык, печень, куриные яйца и молочные продукты. Стоит исключить острую, соленую, жирную пищу, алкоголь и газировки.

«Правильный образ жизни и контроль своего состояния – это не пустые слова. От этого зависят и шансы стать мамой, и ее собственное здоровье. Мы приглашаем женщин детородного возраста ежегодно проходить репродуктивную диспансеризацию в рамках ОМС. Запланированная беременность – это шанс значительно повысить вероятность рождения здорового ребенка и сделать сам период вынашивания более комфортным и безопасным», – заключила медик.