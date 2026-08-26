Минниханов на ТНФ: Нефтегазохимический комплекс – основа нашей экономики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ-2026), который проходит с 26 по 28 августа в МВЦ «Казань Экспо» в столице республики.

«Нефтегазохимический комплекс – основа экономики Татарстана. Итоги прошлого года: в республике добыто 34 млн 450 тыс. тонн нефти. Переработано на двух крупных объектах – «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» – 23 млн 220 тыс. тонн нефти. Глубина переработки составляет свыше 99%», – сообщил Раис республики.

Он отметил, в прошлом году предприятиями нефтегазохимического комплекса произведено продукции на 2 трлн 870 млрд рублей. Весь объем произведенной продукции в Татарстане за прошлый год – 6 трлн 35 млрд рублей.

«Нефтегазохимический комплекс – это половина нашей произведенной продукции», – подчеркнул Минниханов.

Татарстан – крупный производитель по полиэтилену (26,6% российского рынка); синтетического каучука (44,4%), грузовых шин (порядка 60%), и весь карбонат России производится в республике, привел цифры Раис РТ.

Инвестиции в основной капитал химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях превысил цифру 236 млрд рублей, сообщил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов заметил, что лидерство в нефтегазохимической отрасли сегодня определяется способностью создавать собственные технологии, внедрять инновации и обеспечить устойчивое развитие.

Раис Татарстана поприветствовал участников ТНФ-2026 на пленарном заседании.

«Сегодня с нами наши гости, среди которых представители федеральных ведомств и регионов России, правительственные делегации компаний стран ближнего и дальнего зарубежья, а также коллеги из СИБУРа, Газпрома, Газпромбанка и многие другие партнеры Татарстана. Искренне приветствую наших зарубежных гостей аплодисментами! Поблагодарим их за участие!» – сказал Минниханов.

Отдельно Раис поблагодарил за работу участников выставки «Казань: нефть, газ, химия».

«Я считаю, что очень достойная интересная выставка», – прокомментировал он.