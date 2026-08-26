Кадыров на Днях татарской молодежи: верю, знающих татарский язык станет больше

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ» ​

Сегодня в казанском парке «Урам» состоялось торжественное открытие Дней татарской молодежи. Мероприятие проходит в Татарстане в 36-й раз. Оно ежегодно организуется молодежным центром «Идель», Министерством по делам молодежи РТ и Татарской федеральной национально-культурной автономией.

На официальной церемонии открытия участников поприветствовали почетные гости. Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил богатую историю Дней татарской молодежи.

«Добро пожаловать! За пять дней, конечно, невозможно выучить татарский язык, но верю, что к концу форума знающих наш язык станет больше. Дни татарской молодежи имеют богатую историю, мы и сами участвовали в первых встречах. Все встречи всегда проходили в теплой атмосфере, после форума появлялись новые друзья и, что самое важное, новые семьи. Думаю, что и после этого форума вы будете встречаться и общаться в своих регионах. Спасибо за приезд!» – сказал он.

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

В столицу съехались около 180 делегатов из 24 регионов России. Для них в программе предусмотрены интересные и познавательные лекции, уроки татарского языка и истории, вечерние мероприятия. Кроме того, делегаты смогут получить знания по вокалу, танцам, актерскому мастерству, рукоделию. Запланированы встречи с известными деятелями политики, искусства, журналистики, религии, спорта и других сфер.

«Хочется поблагодарить вас, молодежь, за то, что каждый год собираетесь на это мероприятие, несмотря ни на что. Я много раз говорил: у нас есть татарская молодежная организация, которая работает в масштабах всей России и может служить примером для других народов. Организуя различные мероприятия, показывая нашим традиции и культуру другим народам, мы можем двигаться вперед только через тесное взаимодействие. Нужно жить с уважением друг к другу, понимая традиции, другого пути нет. Самая главная задача – язык. Ребята, девчата, нужно знать язык», – сказал депутат Госдумы РФ, председатель Совета Татарской федеральной национально-культурной автономии Ильдар Гильметдинов.

Зульфия Шавалиева