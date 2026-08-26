Более 1,4 тыс. первоклассников пойдут в школы Лаишевского района в этом году

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В новом учебном году в первый класс в Лаишевском районе пойдут 1 455 детей. Всего за парты в школах района сядут 10 543 ученика. Такие данные представили на традиционной августовской педагогической конференции, участники которой подвели итоги прошедшего учебного года и определили задачи на предстоящий, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Система образования Лаишевского района объединяет 57 учреждений. В их числе 28 школ и 27 детских садов, а также школа-интернат, техникум, центр внешкольной работы и детский дом. Детские сады района посещают 3 537 воспитанников.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

За последние пять лет количество школьников в Лаишевском районе увеличилось на 4 606 человек. Число воспитанников детских садов за тот же период выросло на 921 ребенка. Ежегодно количество детей в образовательных учреждениях увеличивается на 7–15%.

Рост числа школьников и дошкольников связывают с привлекательностью Лаишевского района для молодых семей. Одновременно такая динамика увеличивает нагрузку на образовательную инфраструктуру.

В 2026 году школы района окончили 186 выпускников, 47 из них получили медали. Доля выпускников, показавших высокие результаты на ЕГЭ, выросла до 41,3%. Ученица лицея «Гармония» Владислава Ионова получила 100 баллов на экзамене по литературе.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В новом учебном году в образовательных учреждениях района появятся несколько новых профильных направлений. В Столбище откроется военно-медицинский класс, а в «Инноватике» – архитектурный и IT-классы. Кроме того, совместно с Казанским федеральным университетом в районе запустят классы муниципального управления.

В системе образования Лаишевского района работают 917 педагогов. Для привлечения молодых специалистов действует муниципальная программа поддержки. При трудоустройстве педагог может получить 120 тыс. рублей.

С 2022 года такую выплату получили 38 педагогов.