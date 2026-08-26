Джокер Хейс для Гатиятулина: как «Ак Барс» выбил главный трансфер лета в КХЛ

За десять дней до старта сезона «Ак Барс» подписывает Кевина Хейса с богатым опытом в НХЛ, оформив, пожалуй, самый громкий трансфер межсезонья в КХЛ. Почему это приобретение кардинально меняет расклады, сможет ли 80-миллионный новичок восполнить потерю Сафонова и Тодда и как именно он сплотит раздевалку казанцев – в материале «ТИ-Спорта».





Кевин Хейс

Скриншот с сайта nhl.com

Первый шаг селекции: как подписание Кевина Хейса меняет расклады для «Ак Барса»

За считаные десять дней до первого домашнего матча нового сезона настроение вокруг «Ак Барса» оставалось сдержанным, а местами и пессимистичным. После чувствительных летних потерь ключевых исполнителей атаки многие болельщики и хоккейные эксперты поспешили заранее списать казанскую команду со счетов, вычеркнув ее из списка фаворитов Восточной конференции. На этом фоне подписание контракта с американским нападающим Кевином Хейсом с серьезным послужным списком в НХЛ выглядит как пусть и не самый своевременный, но очень мощный ход от казанцев. Без лишней скромности можно сказать, что пока это самый солидный летний трансфер из-за океана среди всех команд КХЛ. Тем более что этот переход до последнего оставался скрытым от инсайдеров.

А учитывая, что это межсезонье в КХЛ запомнится аномальным количеством несостоявшихся сделок, когда уже согласованные переходы срывались в последний момент, выудить такую рыбу можно считать очень крупной удачей на рынке для генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина. Ведь казанский клуб этим летом тоже сталкивался с подобными трансферными осечками – чего стоят разговоры о Кевине Лабанке, Эвандере Кейне, Георгии Меркулове, Андрее Кузьменко и еще ряде других кандидатур. Однако в истории с приглашением Кевина Хейса Марат Валиуллин сумел проявить себя с лучшей стороны – 34-летний американский форвард официально подписал с казанцами контракт сроком на один год.

«Хейс – опытный центральный нападающий, который провел 12 сезонов в НХЛ и на протяжении карьеры выступал в сильных командах на ведущих ролях, – комментирует подписание Марат Валиуллин. – Мы быстро нашли общий язык с самого начала переговоров. Для нас было важно, что Хейс сам хотел приехать в КХЛ. Нас очень привлекло желание Кевина много играть, брать на себя ответственность и побеждать. Его цель – завоевать трофей вместе с «Ак Барсом». Рассчитываем, что Хейс усилит нашу игру и поможет партнерам раскрыть свои лучшие качества. У нас много молодых ребят, и для них будет очень полезно каждый день видеть рядом профессионала с такой карьерой и отношением к работе. Кевин привык играть важную роль в своих командах, и мы ждем от него того же в «Ак Барсе», – заключил Валиуллин.

Приглашение опытного форварда решает сразу несколько ключевых задач тренерского штаба «Ак Барса». Хейс – габаритный и обученный центральный нападающий, способный взять на себя роль лидера в первом или втором звене. В условиях отъезда Ильи Сафонова за океан именно такой габаритный центр с богатым багажом матчей на высшем уровне становится прямой и полноценной заменой в топ-6 казанской атаки. При этом важным плюсом 34-летнего американца остается и его универсализм: при необходимости тренерский штаб вполне может задействовать его и на фланге.

И если в июле топ-6 казанцев казался «разобранным», то даже при появлении одного только Хейса главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин получает одну из самых внушительных и вариативных линий во всей КХЛ. Казанцам удалось сделать качественный подбор исполнителей на ключевой позиции, где каждый из хоккеистов может выстраивать игру вокруг себя. При этом Кевин Хейс, Кирилл Семенов и Александр Хмелевский дают Гатиятулину вариативность: все трое одинаково уверенно чувствуют себя как в центре, так и на фланге, почти не теряя в эффективности.

На позиции крайнего форварда Хейс выглядит даже более выгодным и надежным активом, чем такой же универсальный Нэйтан Тодд, ушедший этим летом в магнитогорский «Металлург» примерно на те же финансовые условия. Американец обладает высоким хоккейным интеллектом и умеет работать под давлением.

Нэйтан Тодд

Фото: ak-bars.ru

Приезд Хейса стал первым по-настоящему крупным и статусным приобретением «Ак Барса» в это межсезонье, которое до недавнего времени вызывало у фанатов лишь тревогу. И все же важно отдавать себе отчет в том, что приглашение известного легионера – это лишь первый шаг. В составе казанцев по-прежнему остается целый ряд проблемных позиций как в линии нападения, так и в обороне. Тем не менее правильный импульс казанцы уже получили: приход хоккеиста подобного калибра автоматически повышает атакующий потенциал «Ак Барса».

Джонатан Тэйвз Скриншот с сайта nhl.com

От первого раунда драфта НХЛ до раздевалки «Ак Барса»

В 2010 году Кевин Хейс ушел в первом раунде драфта в «Чикаго», обладая впечатляющими габаритами (196 см и 98 кг), классным броском и готовностью вкалывать при игре без шайбы. На вопрос о том, с кем из звезд «Блэкхокс» он мог бы себя сравнить, 18-летний Кевин называл Джонатана Тэйвза. Впрочем, за «ястребов» форвард так и не сыграл: проведя четыре сезона в университетском хоккее, он перебрался в «Рейнджерс» и с ходу закрепился в составе «синерубашечников». По сути, вся карьера Хейса за океаном – это путь надежного и уверенного «хорошиста», который выгрызал себе место не суперталантом, а работой.

Пиком стали 55 очков в сезоне 2018/2019, после чего «Филадельфия» щедро выписала ему семилетний контракт на 50 миллионов долларов, оценив его универсализм, дефицитную позицию центра и умение выходить на лед в любых ситуациях.

Однако после этого карьерная траектория американца резко пошла вниз. «Флайерз» погрузились в глубокий кризис, а с приходом требовательного Джона Тортореллы у форварда возникли постоянные разногласия, закончившиеся отправками в запас. На игровой спад повлияли и объективные факторы: очевидные проблемы со скоростью и катанием, из-за которых Хейс перестал успевать за современным быстрым темпом НХЛ, а также страшная личная трагедия – неожиданная смерть старшего брата Джимми, экс-игрока «Бостона». Последовали обмены в «Сент-Луис» и «Питтсбург», где в прошлом сезоне Кевин отыграл всего 28 матчей и набрал скромные 8 очков.

Однако оценивать Хейса исключительно по сухой статистике – ошибка. За годы в НХЛ американец заработал безупречную репутацию. В анонимном опросе игроков лиги Кевин поделил второе место в номинации «Лучший одноклубник». А знаменитый Сидни Кросби хвалил его легкий характер и умение заряжать партнеров позитивной энергией, а защитник Джек Сент-Айвани отмечал, что о Хейсе в хоккейной среде говорят только самое хорошее.

Мол, это человек, который умеет сплачивать коллективы своей харизмой и дружелюбным характером. По идее, это как раз то, что нужно для обновленного «Ак Барса». После того как Дмитрий Яшкин в прошлом сезоне оказался раскоронованным, атмосфера в команде не сказать чтобы была идеальной. Что в итоге и сыграло решающую роль в финале Кубка Гагарина против «Локомотива». Сейчас казанцам необходим игрок, который заново «склеит» раздевалку и снимет оставшееся напряжение в ней.

Митчелл Миллер Фото: ak-bars.ru

80 миллионов рублей, опыт НХЛ и семейный фактор

По имеющейся информации, базовая зарплата опытного легионера составит 80 миллионов рублей. При этом соглашение включает в себя и солидную стимулирующую часть: Хейс сможет заработать еще 50 миллионов рублей в качестве бонусов, если сумеет войти в тройку лучших нападающих регулярного чемпионата по ключевым статистическим показателям.

Генменеджер «Ак Барса» утверждает, что хоккеист сам хотел попробовать себя в КХЛ, а это важный фактор. Многие легионеры в КХЛ оказываются просто не готовы отдавать всё, на что способны, в далекой российской лиге, приезжая за рублем.

«Переход в «Ак Барс» – отличная возможность применить в новой лиге свои навыки, лидерские качества и опыт, который я получил за годы карьеры. Хочу приносить пользу и делать все возможное для достижения наших общих целей. Я всегда стараюсь выкладываться на максимум и много работать. Для меня важно не только показывать свою лучшую игру, но и помогать команде становиться сильнее. От многих хоккеистов из НХЛ я слышал только хорошее о Казани. Знаю, что в городе любят хоккей и многого ждут от команды. В прошлом сезоне «Ак Барс» был близок к своей цели, и я хочу помочь команде сделать последний шаг к главному результату», – отмечает Хейс.

Впрочем, к текущим кондициям ветерана Национальной хоккейной лиги возникают закономерные вопросы. Минувший сезон в «Питтсбурге» получился для центрального нападающего весьма скомканным из-за повреждений – он успел провести всего 28 матчей, да и в целом плавное снижение игровых показателей началось у него еще раньше. Его главный минус в нынешней формации – заметно падающая скорость, которая не позволила ему удержаться в Национальной хоккейной лиге.

Однако можно вспомнить массу примеров, когда ветераны североамериканского хоккея приезжали на излете карьеры и приводили свои команды к трофеям. В «Ак Барсе» это был Роб Клинкхаммер, забросивший решающую шайбу в финале Кубка Гагарина 2018 года. Сюда же можно записать и более ранние примеры финнов Петри Веханена и Нико Капанена, которые приезжали в Казань после неудачных выступлений за океаном, а потом помогали «Ак Барсу» забирать трофеи здесь.

Все же послужной список американца солидный: 861 поединок в НХЛ и участие в трех чемпионатах мира за национальную сборную США. Хейс остается высококлассным мастером, который здорово контролирует шайбу и обладает отличным видением площадки. Он способен быть максимально эффективным в звене с быстрыми фланговыми нападающими, умело раздавая передачи и завязывая комбинационную игру.

Хейсу только предстоит привыкать к незнакомой стране и новым реалиям КХЛ. Но серьезным подспорьем в бытовом плане должен стать тот факт, что жена американца Екатерина – русская по происхождению, что должно существенно облегчить адаптацию и помочь хоккеисту быстрее освоиться в Казани.

«Моя жена из России, и она всегда хотела, чтобы я сыграл здесь. Для всей нашей семьи начинается новый интересный этап, и мы очень рады этому. С нетерпением жду приезда в Казань, знакомства с командой и встречи с болельщиками», – уверяет сам хоккеист в комментарии клубной пресс-службе.

Не последнюю роль должно сыграть и присутствие в команде его соотечественника, защитника Митчелла Миллера, который пусть и значительно младше – их разница в возрасте составляет 10 лет, – но наличие земляка всегда облегчает пребывание в команде: общий менталитет, вкусы в кухне, темы о делах на родине.