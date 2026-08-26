Госдолг Татарстана вырос из-за обязательств по гарантии КАМАЗа

Государственный долг Татарстана на 1 августа 2026 года составил 74,1 млрд рублей. За месяц он увеличился на 27,2 млн рублей, следует из данных Минфина республики.

Основную часть долга составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 66,4 млрд рублей. Еще 7,7 млрд рублей приходится на государственные гарантии Татарстана.

Небольшой рост долга за июль связан в основном с изменением курса японской иены. Это повлияло на долговые обязательства республики по государственной гарантии по обязательствам «КАМАЗа».

Это значит, что за месяц объем госдолга Татарстана вырос менее чем на 0,04%, однако в абсолютном выражении прибавил 27,2 млн рублей.