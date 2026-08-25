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Общество 25 августа 2026 11:43

Рустам Минниханов посетил Высокогорский район с рабочей поездкой

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Рустам Минниханов посетил Высокогорский район с рабочей поездкой
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Высокогорский район. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По прибытии он осмотрел мечеть «Нурания». Она расположена на 805-м километре трассы М-7 и вмещает в себя порядка 50 человек.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Инициаторы строительства предполагают, что мечетью будут пользоваться верующие, проезжающие по М-7. Лидеру республики рассказали, что все работы по строительству и благоустройству завершены.

#Рустам Минниханов #мечеть #Высокогорский район
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