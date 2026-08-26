Лилия Маврина вручила свидетельства Электронной доски почета сотрудникам ПАТП №2

Секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина встретилась с трудовым коллективом казанского МУП ПАТП №2 и приняла участие в церемонии вручения именных свидетельств о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан. В мероприятии также участвовали депутат Госдумы Марат Нуриев, глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов, руководство, ветераны и молодые специалисты предприятия, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Приветствуя сотрудников, Маврина напомнила, что в этом году предприятие отмечает 50-летие, и поблагодарила работников за вклад в развитие республики.

«Транспорт для нашей экономики – это как кровеносная система для любого организма. Вот уже 50 лет, в любую погоду, несмотря ни на какие обстоятельства, вы выводите автобусы на маршруты. Стабильная работа транспорта зависит от каждого из вас – это и руководители, и водители, и диспетчеры, и бухгалтеры. Спасибо большое каждому, потому что благодаря вам казанцы каждое утро добираются до своих рабочих мест, и, как следствие, развивают экономику Татарстана», – сказала Маврина.

Она подчеркнула важность реализации в республике уникального проекта Электронной доски почета.

«Татарстан – это территория труда. Все успехи в экономике и социальном развитии складываются благодаря труду каждого жителя нашей республики. Они стоят у станков, трудятся в поле, в энергетике, IT-сфере, работают учителями, врачами, инженерами и добросовестно несут свою трудовую вахту. Поэтому очень символично, что в год, который объявлен в нашей республике Годом воинской и трудовой доблести, Раисом Татарстана был подписан Указ об учреждении Электронной доски почета. Это уникальный проект, ни в одном другом субъекте такого нет. И я надеюсь, этот проект будет жить долго. Каждый год мы будем определять кандидатов на Электронную доску почета, лауреатов, лучших сотрудников со всей республики. В этом году порядка пяти тысяч крупных и малых предприятий выдвинули своих лучших работников. Более 15 тысяч лучших представителей трудовых коллективов республики уже занесены на Электронную доску почета. Есть они и в вашем коллективе», – отметила она.

Лауреатом именного свидетельства стал генеральный директор ПАТП №2 Альберт Мухаметшин. Начав карьеру водителем, он прошел все ступени производственной лестницы. Свидетельства также получили ведущий инженер по транспортным перевозкам Галина Селиверстова и начальник комплекса диагностики Линар Ермолаев с 25-летним стажем. Всего награждены 15 человек, включая заместителей директора, водителей, мастеров, бухгалтеров и других сотрудников.

Маврина рассказала о социально-экономических показателях республики: Татарстан занимает шестое место по ВРП и объему инвестиций, входит в десятку по другим показателям.

«Президент страны Владимир Путин не случайно назвал нашу республику «опорным регионом России». И действительно, нам с вами есть чем гордиться. Все это делается для того, чтобы каждому жителю нашей республики жилось комфортно и уютно», – сказала она.

За последние пять лет в Татарстане построено 48 школ и 36 детсадов, десятки учреждений здравоохранения и ФАПов.

«У нас уделяется внимание не только городским территориям, но и развитию сельских территорий. Мы прекрасно понимаем, что нас с вами кормит село. Все, что делается для людей, делается руками людей. Мы все с вами работаем на общий результат, и этот результат, к счастью, мы видим. Реализация государственных и республиканских программ продолжится и в дальнейшем», – подчеркнула Маврина.

Глава Советского района Роман Фатхутдинов рассказал об итогах работы района за пять лет. В районе работает более 25 тыс. предприятий, где трудятся 165 тыс. человек, свыше 11 тыс. – малый и средний бизнес. За пять лет капремонт проведен в 395 домах, по программе «Наш двор» благоустроено 339 дворов (в этом году еще 75). Построено семь объектов здравоохранения, отремонтировано 176 улиц площадью почти 1,5 млн кв. м, ликвидировано 106 опасных участков дорог, что снизило число ДТП на 20%.

«Наш район не просто точка на карте – это наш с вами общий дом. Сегодня, оглядываясь на последнюю пятилетку, мы говорим не о статистике, мы говорим о том, что изменилось в жизни для каждого из нас. Все, о чем идет речь, – это заслуга не одного человека, не одной службы – это результат труда тысяч людей: строителей, врачей, педагогов, дорожников, работников ЖКХ, транспортников. Мы строим район и город вместе, и каждый из присутствующих в этом зале – часть нашей общей команды, которая пишет историю нашей столицы», – сказал Фатхутдинов.