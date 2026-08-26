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Экономика 26 августа 2026 17:02

В ФАС заявили о необходимости ускорить создание российских ценовых индикаторов

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Создание отечественной системы ценовых индикаторов для нефтехимической продукции необходимо ускорить. Об этом на Татарстанском нефтегазохимическом форуме заявил заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Нух Рамазанов. Он напомнил, что эта работа ведётся во исполнение указа Президента.

Рамазанов пояснил, что привязка внутренних цен к зарубежным котировкам создаёт ценоповышающие риски, которые транслируются на переработчиков и конечных потребителей. При этом мировые котировки полиэтилена и полипропилена в Европе за месяц выросли более чем на 60% из-за ситуации в Суэцком канале, тогда как внутренние цены продолжали расти даже при снижении мировых бенчмарков.

«Мировые котировки вызваны внешними рыночными факторами. Использовать их как базу для ценообразования некорректно», – подчеркнул представитель ФАС.

Создание национальной системы индикаторов – одна из ключевых задач государственной политики по развитию конкуренции, определённая в Указе президента. Среди целей – повышение удовлетворённости потребителей за счёт расширения ассортимента, повышения качества и снижения цен.

#ФАС России #нефтехимия #нефтегазохимический форум
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