В ФАС заявили о необходимости ускорить создание российских ценовых индикаторов

Создание отечественной системы ценовых индикаторов для нефтехимической продукции необходимо ускорить. Об этом на Татарстанском нефтегазохимическом форуме заявил заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Нух Рамазанов. Он напомнил, что эта работа ведётся во исполнение указа Президента.

Рамазанов пояснил, что привязка внутренних цен к зарубежным котировкам создаёт ценоповышающие риски, которые транслируются на переработчиков и конечных потребителей. При этом мировые котировки полиэтилена и полипропилена в Европе за месяц выросли более чем на 60% из-за ситуации в Суэцком канале, тогда как внутренние цены продолжали расти даже при снижении мировых бенчмарков.

«Мировые котировки вызваны внешними рыночными факторами. Использовать их как базу для ценообразования некорректно», – подчеркнул представитель ФАС.

Создание национальной системы индикаторов – одна из ключевых задач государственной политики по развитию конкуренции, определённая в Указе президента. Среди целей – повышение удовлетворённости потребителей за счёт расширения ассортимента, повышения качества и снижения цен.