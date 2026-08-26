В РТ почти миллион пользователей используют Московскую электронную школу

С сентября 2026 года платформа «Московская электронная школа» (МЭШ) расширяется на среднее профессиональное образование. В Татарстане МЭШ развивается на базе ГИС «Электронное образование Республики Татарстан». С января 2024 года платформа работает во всех 1 390 школах республики. Пользователями стали более 512 тыс. школьников и свыше 37 тыс. педагогов. Общее число пользователей превышает 955 тыс. человек, сообщается на официальном портале «Единой России».

Председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в РТ, заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова отметила, что МЭШ – это больше чем электронный журнал и дневник. Платформа располагает цифровой библиотекой с более чем 1,5 млн единиц контента, сервисами для планирования занятий, аналитическими инструментами, модулем учета литературы и сервисом записи в первый класс.

«"Московская электронная школа" – это больше чем электронный журнал и дневник. Платформа располагает цифровой библиотекой, насчитывающей свыше полутора миллионов единиц образовательного контента, сервисами для планирования занятий, аналитическими инструментами, модулем для учета учебной литературы, сервисом записи детей в первый класс с использованием верификации данных», – уточнила Закирова.

По ее словам, система технологически гибкая и дорабатывается в соответствии с федеральными требованиями. С 2023 по 2026 год по запросам республики внедрено более 16 доработок.

«С сентября 2026 года МЭШ расширяется на среднее профессиональное образование. В дальнейшем функциональность системы планируется расширять и на другие уровни образования, в том числе дополнительное и дошкольное образование детей. На основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад система поможет выстраивать индивидуальные образовательные маршруты, что превратит систему из инструмента учета в инструмент анализа и поддержки индивидуального образовательного маршрута ребенка», – подчеркнула Закирова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что МЭШ разрабатывали около 10 лет и сегодня это одна из крупнейших систем в мире. По предложению школьников и преподавателей внедрено 16 опций.

Напомним, в ходе посещения челнинской гимназии №59 «Адымнар-Чаллы» Раис Татарстана Рустам Минниханов и Собянин обсудили удобство функционала. Школьники отметили, что система отображает рейтинг учеников, создавая мотивацию, а педагоги оценили удобство планирования и комментирования оценок.

Подсистемы МЭШ выступают основой для региональных платформ. Помимо Татарстана, они работают в Калужской, Московской, Тюменской областях, Дагестане и ЯНАО, охватывая около 5 млн пользователей и более 4 тыс. школ. С 1 сентября к проекту присоединятся Башкортостан, Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области – это еще около 3 тыс. школ и 2,3 млн пользователей.

«Единая Россия» содействует масштабированию московских образовательных решений на федеральный уровень. Под контролем партии построено более 1 700 школ для более чем 1 млн учащихся, отремонтировано свыше 6 500 образовательных учреждений.