Боярский рассказал, что ему не нравится на «Газпром Арене»
Народный артист России, преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что его не устраивает, когда он приходит смотреть футбол на «Газпром Арене».
«Каждый матч смотрю, но в основном по телевизору. До стадиона «Петровский» было проще доехать, и он был более доступен во всех отношениях, в том числе с точки зрения прохода на трибуну. Не было таких кордонов и сумасшедшего контроля, проверки зрителей. Я и теперь приезжаю на самые ответственные матчи, но реже, чем на «Петровский». На «Газпром Арене» ты сидишь как в птичьей клетке и никуда из нее не денешься.
«Петровский» – роднее, как школа, где ты учился, и все парты, ученики, учителя тебе знакомы и куда всегда можно приходить. С каждым визитом зрители, игроки на поле, тренеры и комментаторы одни и те же. На «Газпром Арене» докричаться ни до кого невозможно, и твои возгласы тонут в общем громе и шуме стадиона. Я обычно сижу в ложе, высоко и далеко от происходящего на поле. Получается бесконтактное боление. Каждый раз, когда забивается гол, я успеваю забежать в кафе, чтобы посмотреть повтор и хотя бы понять, как это случилось».
Он также подчеркнул, что «на «Петровском» никогда не происходило таких сумасшедших концертных выступлений перед матчами, да и во время матча»:
Я предпочитаю интимные стадионы. Можно сказать, на «Газпром Арене» тоже интимная атмосфера за кулисами, где собирается элитная публика, что сулит интересные встречи», – добавил Боярский. «Все лучшее осталось на «Петровском». Все лучшие годы, которые я провел, болея за «Зенит», прошли на этом стадионе. На «Петровском» было более контактно и оживленно, потому что мы видели друг друга и слышали. Он более уютный, меньше, чем «Кировский». Сиденья располагались рядом друг с другом – и чувствовалось плечо соседа. Я приходил заранее и сразу слышал оглушительные кричалки, развевающиеся флаги, красочные плакаты. На «Петровском» больше душевности: можно было зайти прямо в комментаторскую, к знакомому Геннадию Орлову», – сказал Боярский «Спорт уик-энд».
«Газпром Арена» была открыта в 2017 году.