Боярский рассказал, что ему не нравится на «Газпром Арене»

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Народный артист России, преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что его не устраивает, когда он приходит смотреть футбол на «Газпром Арене».

«Каждый матч смотрю, но в основном по телевизору. До стадиона «Петровский» было проще доехать, и он был более доступен во всех отношениях, в том числе с точки зрения прохода на трибуну. Не было таких кордонов и сумасшедшего контроля, проверки зрителей. Я и теперь приезжаю на самые ответственные матчи, но реже, чем на «Петровский». На «Газпром Арене» ты сидишь как в птичьей клетке и никуда из нее не денешься.

«Петровский» – роднее, как школа, где ты учился, и все парты, ученики, учителя тебе знакомы и куда всегда можно приходить. С каждым визитом зрители, игроки на поле, тренеры и комментаторы одни и те же. На «Газпром Арене» докричаться ни до кого невозможно, и твои возгласы тонут в общем громе и шуме стадиона. Я обычно сижу в ложе, высоко и далеко от происходящего на поле. Получается бесконтактное боление. Каждый раз, когда забивается гол, я успеваю забежать в кафе, чтобы посмотреть повтор и хотя бы понять, как это случилось».

Он также подчеркнул, что «на «Петровском» никогда не происходило таких сумасшедших концертных выступлений перед матчами, да и во время матча»:

Я предпочитаю интимные стадионы. Можно сказать, на «Газпром Арене» тоже интимная атмосфера за кулисами, где собирается элитная публика, что сулит интересные встречи», – добавил Боярский. «Все лучшее осталось на «Петровском». Все лучшие годы, которые я провел, болея за «Зенит», прошли на этом стадионе. На «Петровском» было более контактно и оживленно, потому что мы видели друг друга и слышали. Он более уютный, меньше, чем «Кировский». Сиденья располагались рядом друг с другом – и чувствовалось плечо соседа. Я приходил заранее и сразу слышал оглушительные кричалки, развевающиеся флаги, красочные плакаты. На «Петровском» больше душевности: можно было зайти прямо в комментаторскую, к знакомому Геннадию Орлову», – сказал Боярский «Спорт уик-энд».



«Газпром Арена» была открыта в 2017 году.