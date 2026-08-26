Для ветеранов СВО в Казани прошел День карьерных встреч

День карьерных встреч с участниками специальной военной операции прошел 26 августа в Казани. Его организаторами выступили Кадровый центр «Работа России» по Приволжскому району Казани и Фонд «Защитники Отечества».

«В мероприятии приняли участие представители кадровых служб крупных работодателей республики, которые представили актуальные вакансии и рассказали об условиях трудоустройства. Встречу посетили 14 ветеранов СВО. Они получили консультации по вопросам трудоустройства, а также информацию о программах переобучения», – сообщили в пресс-службе кадрового центра «Работа России» РТ.

Казанский электротехнический завод предложил работу по 15 вакансиям. Уровень заработной платы на предприятии составляет от 40 000 до 80 000 рублей. В компании особо отмечают ценные качества участников СВО – способность работать в условиях строгой дисциплины, умение оперативно принимать решения и готовность к взаимовыручке.

АО «Международный аэропорт «Казань» в связи с подготовкой к открытию нового терминала ведет активный набор сотрудников. Воздушная гавань столицы Татарстана предлагает более 30 направлений для трудоустройства с диапазоном заработной платы от 53 000 до 220 000 рублей.

Часть участников СВО также воспользовались возможностями профессиональной переподготовки в рамках нацпроекта «Кадры».

Организаторы планируют проводить Дни карьерных встреч ежемесячно, чтобы обеспечить участникам СВО постоянный доступ к актуальным вакансиям и программам профессионального переобучения.

В 2026 году в Кадровый центр «Работа России» РТ обратились 324 ветерана спецоперации, 253 из них получили направление на работу.