В РТ с начала года построили и модернизировали почти 700 базовых станций связи

В Татарстане с начала 2026 года операторы связи построили 130 новых и модернизировали более 560 действующих базовых станций. Работы ведутся в разных районах республики, сообщили в Минцифры Татарстана.

До конца года в регионе планируется запустить и обновить 1,1 тыс. объектов связи. Из них 398 станций построят с нуля, еще на 702 объектах заменят оборудование.

Наибольший объем работ приходится на Казань – 277 объектов, Нижнекамск – 113 и Набережные Челны – 93. Среди муниципальных районов по темпам обновления инфраструктуры лидируют Зеленодольский, Елабужский, Альметьевский и Высокогорский районы.

«В Татарстане с каждым годом растет число пользователей мобильного интернета, сейчас их насчитывается порядка 4,8 миллионов. Нагрузка на сеть постепенно увеличивается, поэтому в республике ведется планомерная работа по развитию мобильной связи», – отметил первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

«Мы благодарны, что операторы связи поддерживают эту идею и инвестируют в модернизацию и запуск базовых станций. Для нас важно, чтобы жители вне зависимости от места жительства продолжали оставаться на связи с близкими. Это особенно важно в современных условиях, когда требуется обеспечить безопасность наших граждан», – добавил он.

В министерстве отмечают, что расширение телеком-инфраструктуры позволяет увеличить емкость сети на территориях с высокой нагрузкой на оборудование.

Работы по развитию мобильной связи проводятся в рамках целей и задач национального проекта «Экономика данных».