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Общество 26 августа 2026 14:14

В Татарстане до сдачи нормативов ГТО не допустят без медицинской справки

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Для сдачи нормативов ГТО обязательна медицинская справка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор региональной общественной организации ГТО по РТ Артур Сабитов.

«Перед каждой тренировкой нужно понимать, какое у тебя здоровье. До сдачи нормативов ГТО не допускаются люди, у которых нет медицинской справки о том, что они их могут сдать. Какой смысл губить себя, если у человека есть противопоказания?» – объяснил спикер.

ГТО – это физкультурно-спортивный комплекс. По словам Артура Сабитова, он не требует сверхнагрузок на организм и разработан для того, чтобы понять, как устроен организм.

Нормативы ГТО можно сдать в течение года. Эксперты не советуют спешить и сдавать все в один день, если такая возможность есть.

#Здоровье #медицина #гто в татарстане #ГТО
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