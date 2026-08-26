В Татарстане до сдачи нормативов ГТО не допустят без медицинской справки

Для сдачи нормативов ГТО обязательна медицинская справка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор региональной общественной организации ГТО по РТ Артур Сабитов.

«Перед каждой тренировкой нужно понимать, какое у тебя здоровье. До сдачи нормативов ГТО не допускаются люди, у которых нет медицинской справки о том, что они их могут сдать. Какой смысл губить себя, если у человека есть противопоказания?» – объяснил спикер.

ГТО – это физкультурно-спортивный комплекс. По словам Артура Сабитова, он не требует сверхнагрузок на организм и разработан для того, чтобы понять, как устроен организм.

Нормативы ГТО можно сдать в течение года. Эксперты не советуют спешить и сдавать все в один день, если такая возможность есть.