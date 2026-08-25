«Два праздника»: в Мавлид Минниханов побывал в возрожденной мечети «Раджаб»

Мечеть «Раджаб» в Казани открыла двери после реставрации: здесь отметили Мавлид – день рождения пророка Мухаммада. Перед началом торжеств обновленное здание осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов. О празднике и истории мечети – в репортаже «Татар-информа».





В день празднования Мавлида Рустам Минниханов посетил мечеть «Раджаб»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня у нас два праздника – Мавлид и завершение реконструкции мечети»

В день празднования Мавлида Рустам Минниханов посетил мечеть «Раджаб» – единственную сохранившуюся историческую деревянную мечеть Казани – и осмотрел ее после реставрации. Здание начала ХХ века имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и официально именуется «Заводская мечеть».

«Сегодня у нас два больших праздника: в день рождения пророка Мухаммада завершена реконструкция мечети «Раджаб». Хочется сказать большое спасибо каждому, кто принял участие в реставрации этой красивой мечети. Пусть и в дальнейшем в нашей республике будет спокойно, будут успехи. Спасибо каждому из вас!» – сказал Минниханов.

Рустам Минниханов: «Сегодня у нас два больших праздника: в день рождения пророка Мухаммада завершена реконструкция мечети «Раджаб» Фото: rais.tatarstan.ru

Вместе с Миннихановым восстановленную мечеть осмотрели руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев, а также имамы казанских мечетей.

Гостям рассказали о жизни пророка Мухаммада, затем прозвучали аяты Корана, мавлидная касыйда – стихотворное произведение, посвященное пророку, – и салаваты, восхваляющие его. Праздник завершился коллективным дуа и полуденным намазом.

История мечети в Ягодной слободе началась в 1897 году. Ее построила семья предпринимателей Алафузовых для татар-мусульман Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для получения разрешения на мечеть Алафузов лично поехал в Москву к Николаю II

История мечети в Ягодной слободе началась в 1897 году. Ее построила семья предпринимателей Алафузовых для татар-мусульман, работавших на льнопрядильной фабрике. Возвести храм попросили сами заводчане: более 300 человек подписали обращение, чтобы иметь возможность совершать ежедневные и пятничные молитвы рядом с местом работы.

Чтобы получить разрешение на строительство мечети, Алафузов лично отправился в Москву к Николаю II. Император подписал соответствующий указ, оригинал которого сегодня хранится в архивных фондах Национальной библиотеки.

К 1910 году в мечети уже совершали богослужения. Здание вмещало около 300 человек, однако махалля – местная мусульманская община – продолжала расти. Молитвы здесь проводили вплоть до революции 1917 года.

«Изначально мечеть располагалась на территории Льнокомбината. В 1928 году здание разобрали, вынесли с территории завода и собрали уже на новом месте. Тогда же площадь мечети была расширена за счет дополнительного сруба. Раньше я думал, что мечеть просто перенесли, но при проведении работ по реконструкции мы обнаружили на срубе пометки с порядком сбора, которые говорят нам о том, что здание уже разбиралось ранее», – рассказал «Татар-информу» имам-хатыб мечети Булат хазрат Сафаров.

Имам-хатыб мечети Булат хазрат Сафаров: «Раньше я думал, что мечеть просто перенесли, но при проведении работ по реконструкции мы обнаружили на срубе пометки с порядком сбора, которые говорят нам о том, что здание уже разбиралось ранее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В советские годы мечеть закрыли. Сначала в ее здании разместили детский сад, позднее – общежитие. В середине ХХ века постройка сильно пострадала при пожаре, после которого ее облик заметно изменился.

В 1993 году обветшавшее здание вернули мусульманской общине, а спустя три года признали объектом культурного наследия республиканского значения. К восстановлению мечети приступили летом 2021 года.

После реставрации мечеть вновь обрела традиционный татарский облик Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Реконструкция практически полностью выполнена на средства благотворителей

Реставрация началась в июле 2021 года. Исторический облик мечети воссоздавали по архивным документам и сохранившимся фотографиям. Почти все венцы деревянного здания пришлось заменить. По словам Булата Сафарова, от первоначальной постройки Алафузова начала ХХ века удалось сохранить лишь часть сруба площадью около 50 кв. метров.

После реставрации мечеть вновь обрела традиционный татарский облик. Мастера восстановили поврежденные венцы сруба, воссоздали по архивным фотографиям резные оконные наличники и восьмигранный минарет на крыше. Все исторические элементы фасада сохранили. Изменили лишь позднюю цветовую гамму, появившуюся после того, как в конце ХХ века здание вернули мусульманской общине и перекрасили.

Теперь мечеть может одновременно принять около 200 верующих. На ее территории также построили отдельную тахаратхану с помещениями для омовения мужчин, женщин и маломобильных прихожан.

Теперь мечеть может одновременно принять около 200 верующих. На ее территории также построили отдельную тахаратхану с помещениями для омовения мужчин, женщин и маломобильных прихожан Фото: rais.tatarstan.ru

«Мечеть получилась очень красивой»

По словам имама-хатыба, 65–70% работ оплатили меценаты и благотворители, еще 30–35% средств собрали община и прихожане. Верующие не только жертвовали деньги, но и сами участвовали в восстановлении мечети.

К восстановлению мечети присоединились и потомки ее прежних имамов. Дети первого хазрата Хисамутдина Яфарова (Ягфарова) сами связались с нынешним имамом, помогли финансово и лично участвовали в работах. Свой вклад также внесли семья второго хазрата мечети Миннуллы Арсланова и потомки Минахмета хазрата Сагирова.

«Только за 2025 год на восстановление мечети удалось собрать около 9,5 млн рублей. «Альхамдулиллях (хвала Аллаху), мечеть получилась очень красивой и уже привлекает внимание жителей. Люди с нетерпением ждут ее официального открытия», – рассказал Сафаров.