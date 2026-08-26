В Казани на Фестивале труда и доблести наградили жителей двух районов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Фестиваль труда и доблести прошел в Казани во дворе на улице Ямашева. На мероприятии чествовали жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, которые своим трудом вносят вклад в развитие Татарстана, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ.

Участниками фестиваля стали ветераны специальной военной операции и их семьи, ветераны труда, представители трудовых династий и коллективов предприятий.

К ним присоединились член местного политсовета Казанского отделения «Единой России», глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов, депутат Госдумы Марат Нуриев, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, а также заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова.

Марат Нуриев отметил, что считает человеком труда того, кто добивается успеха своими силами. По его словам, его самого с детства воспитывали через труд, и такой же подход он использовал при воспитании своих детей. Депутат считает, что приучать ребенка к труду необходимо с ранних лет, поскольку это помогает ему почувствовать собственные достижения и в дальнейшем открывает новые возможности.

По мнению Нуриева, человек, который привык трудиться и любит свою работу, сможет справиться с жизненными трудностями.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Парламентарий также обратил внимание на изменения, которые происходят в Татарстане. Республика участвует в реализации народной программы «Единой России» и других проектов. За это время появились новые детские сады и школы, отремонтированы социальные учреждения, построены улицы и дороги. Нуриев назвал эти изменения показателем активного развития Татарстана и отметил, что жители оценивают их положительно.

Изменения затронули в том числе Авиастроительный и Ново-Савиновский районы Казани. По программе «Наш двор» здесь благоустроили почти 300 дворов, в которых живут более 200 тыс. человек. Кроме того, отремонтировано более 40 км дорог. В 2025 году на ремонт дорог в поселках направили 500 млн рублей, рассказал Ренат Шамсутдинов.

За последние годы в двух районах отремонтировали 11 дошкольных и общеобразовательных учреждений, построили гимназию №107 и два новых детских сада. В 2024 году на базе городской больницы №7 открылся один из крупнейших перинатальных центров Поволжья. В жилом массиве Борисоглебское появилась первая медицинская амбулатория.

Шамсутдинов отметил, что развитие социальной инфраструктуры продолжается. В 2026 году завершается капитальный ремонт школы №89, открываются новые спортивные площадки в спорткомплексе «Ватан», а также капитально ремонтируется спортивная площадка комплекса «Триумф».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Глава районов напомнил, что на их территории работают крупные промышленные предприятия, среди которых завод «Элекон», вертолетное и авиастроительное предприятия. По его словам, устойчивому развитию экономики способствуют как работа заводов, так и труд жителей – учителей, врачей, строителей и представителей других профессий.

Эльмира Зарипова отметила, что Авиастроительный и Ново-Савиновский районы исторически развивались вокруг предприятий: люди жили рядом с местом работы, а социальная инфраструктура создавалась с учетом их потребностей. По ее словам, эта традиция сохраняется и сегодня.

За последние пять лет в Татарстане построили 43 школы и 36 детских садов. Зарипова считает, что появление новых образовательных учреждений говорит о создании новых семей и рождении детей, а также о том, что молодые люди связывают свое будущее и будущее своих семей с Татарстаном.

Одновременно в республике развивается окружающая жителей среда: благоустраиваются дворовые территории и появляются новые общественные пространства.

Ольга Воронова отметила важность сильного тыла для положительных изменений в стране и достижения Победы. По ее мнению, чествовать людей труда необходимо всегда, но особое значение это приобретает сейчас, когда страна сталкивается с новыми вызовами, а военнослужащие находятся в зоне специальной военной операции.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Воронова подчеркнула, что труд каждого человека становится частью общего труда республики, благодаря которому развивается производство и строятся новые объекты. Она отметила важность признания представителей всех профессий – от уборщиков и работников транспорта до учителей и медиков. Именно их совместная работа, по ее словам, способствует успехам Татарстана.

Во время фестиваля также вручили именные свидетельства Электронной доски почета Татарстана. Одним из лауреатов стал 94-летний труженик тыла Хасиб Хабибуллин. Из них 44 года он проработал на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова фрезеровщиком цеха механической обработки и изготавливал детали особой сложности.

Хабибуллин также передавал профессиональный опыт молодым рабочим и был их наставником.

Свидетельство получил и участник специальной военной операции Вадим Лукманов. Он находится на фронте с 2023 года. За проявленные доблесть и отвагу его наградили медалями «Участнику СВО», Суворова, «За воинскую доблесть» II степени и «За храбрость» II степени.

В число лауреатов вошла учитель начальных классов русско-татарской школы №103 Лилия Фатыхова, чей трудовой стаж составляет 40 лет. Она рассказала, что мечтала стать учителем начальных классов с детства и никогда не отказывалась от своей мечты.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Фатыхова считает профессию учителя своим призванием и чувствует, что нужна своим ученикам. Она также поблагодарила коллег за постоянную поддержку и назвала получение награды большой честью. Выдвижение ее кандидатуры на Электронную доску почета стало для педагога полной неожиданностью.

Именные свидетельства также получили кондитер булочно-кондитерского комбината Эльмира Миндубаева, ведущий инженер-технолог АО «Татэлектромонтаж» Михаил Донской, инженер-конструктор завода «Элекон» Василина Степанова, начальники бюро предприятия Эльвира Нуриева и Татьяна Березина, мастер производственного участка Светлана Кисленко и слесарь механосборочных работ Азат Вафин.

Кроме того, награды получили врач городской поликлиники №10 Айгуль Давлетьярова, рентгенолаборант городской больницы №7 имени М. Н. Садыкова Сания Минеголова, учитель математики школы №89 Нина Моисеева, учитель математики школы №143 Ольга Лабезникова, старший воспитатель детского сада комбинированного типа №85 Татьяна Уколова и старший воспитатель Центра развития ребенка – детского сада №16 Алсу Хамидуллина.

Электронная доска почета Татарстана появилась в 2026 году по указу Раиса республики Рустама Минниханова. Она стала формой общественного признания профессиональных достижений и добросовестного труда жителей, а также их вклада в развитие Татарстана.

В создании Электронной доски почета приняли участие более 4,9 тыс. крупных и малых предприятий республики. Они предложили для награждения около 15 тыс. наиболее отличившихся сотрудников.