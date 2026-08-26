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Общество 26 августа 2026 12:39

Ребенок с четырьмя руками и четырьмя ногами родился в Индии

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В индийском штате Мадхья-Прадеш появился на свет мальчик с четырьмя руками и четырьмя ногами. Младенец родился 23 августа.

«Ребенок весом около 3 кг, и у него обнаружили дополнительный набор конечностей, прикреплённых к верхней части груди и живота. Врачи считают, что крайне редкий случай может включать паразитическое близнецение, когда неполностью развитый близнец остаётся прикреплённым к нормально развивающемуся ребёнку», – пишет Need to Know.

Несмотря на редкую патологию, ребенок выжил и сейчас его состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время медики собираются провести полное обследование, чтобы понять, как вылечить малыша.

Необычные роды быстро привлекли внимание: в больнице собрались толпы, чтобы увидеть новорождённого.

#индия
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