ИИ и майнинг к 2030 году будут забирать 8% мировой энергии – Зауэрс

Развитие ИИ и майнинга может существенно изменить мировой баланс энергопотребления. К 2030 году на них может приходиться более 8% мировой энергии, заявил зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ-2026), который проходит с 26 по 28 августа в МВЦ «Казань Экспо» в столице республики.

По его словам, уже сейчас более 3% мировой энергии используется для обработки данных искусственным интеллектом, еще около 1% – для добычи криптовалюты.

«Это ведет к тому, что к 2030 году, по разным прогнозам, более 8% энергии будет тратиться на криптовалюту и искусственный интеллект. Это гигантское изменение баланса потребления энергии», – сказал Зауэрс.