Эксперт Анпилогов назвал возможные цели визита главы ЦРУ в Москву

Визит главы ЦРУ Уильяма Рэтклиффа в Москву мог быть связан с обсуждением конфликта на Украине и кризиса вокруг Ирана. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал президент фонда исторических исследований «Основание», военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его мнению, во время визита стороны также могли затронуть вопросы обмена заключенными.

Анпилогов предположил, что примерно в течение месяца по дальнейшим событиям можно будет понять, к каким результатам пришли стороны во время переговоров. По его оценке, их итогом может стать либо дальнейшая эскалация, либо появление возможных путей урегулирования конфликта на Украине и иранского кризиса.

Эксперт считает, что инициатором визита, вероятно, выступила американская сторона. В таком случае основными темами переговоров могли стать именно Украина и Иран, поскольку интересы Москвы и Вашингтона по этим вопросам заметно расходятся.

По мнению Анпилогова, США по ряду причин заинтересованы в скорейшем выходе из противостояния с Ираном. Для этого Вашингтону может потребоваться значимый посредник, роль которого способна сыграть Россия.

Кроме того, эксперт отметил, что между Россией и США сохраняются чувствительные вопросы, связанные с взаимодействием в военной сфере и санкционным давлением.