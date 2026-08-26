Минниханов рассказал о развитии нефтегазохимии и биоэкономики в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в деловом завтраке Газпромбанка «Технологическое лидерство как драйвер развития регионов: от нефтегазохимии до биоэкономики». Встреча прошла в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2026. Модератором выступила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов назвал Газпромбанк надежным партнером Татарстана и одним из крупных участников банковского сектора республики. Сотрудничество региона с банком продолжается более 15 лет.

Раис РТ отметил, что сегодня Газпромбанк работает не только как кредитно-финансовая организация, но и как технологический партнер татарстанских предприятий. В число крупнейших клиентов банка входят ведущие компании республики, проекты которых способствуют технологическому развитию и повышают инвестиционную привлекательность Татарстана.

По словам Минниханова, Татарстан и Газпромбанк совместно развивают исламское финансирование и реализуют проекты в области биотехнологий, искусственного интеллекта и автоматизации. Он подчеркнул, что тема делового завтрака соответствует основным направлениям сотрудничества республики и банка, которое предполагает развитие промышленности за счет инноваций, повышения эффективности и экологичности.

Минниханов также обратил внимание на участие Газпромбанка в социальных и благотворительных программах, а также спортивных и культурных мероприятиях.

Во время делового завтрака участники обсудили дальнейшее развитие нефтегазохимического комплекса. В частности, речь шла о направлениях с наибольшим потенциалом для выпуска продукции высоких переделов.

Еще одной темой стали перспективные направления на стыке нефтегазохимии и биоэкономики.