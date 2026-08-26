Винодел Ужастов назвал признаки некачественного вина

Запах уксуса, легкая газация и нехарактерная мутность вина могут указывать на его низкое качество. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал винодел Владимир Ужастов.

По его словам, при оценке напитка важно учитывать особенности конкретного вида вина. Например, для крепленых массандровских вин легкий запах спирта сразу после открытия бутылки считается нормальным.

В таком случае вину достаточно некоторое время «подышать» в бокале, после чего его аромат раскроется. Насторожить, по словам специалиста, должны более резкие и посторонние запахи, в частности уксусные тона, а также газация. Эти признаки могут свидетельствовать о дефектах напитка.

Ужастов добавил, что при оценке качества вина стоит обращать внимание и на его прозрачность. Мутность может быть еще одним тревожным признаком, если она не связана с естественным осадком, образовавшимся на дне бутылки.