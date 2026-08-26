ОСФР по РТ: В Татарстане на 12,5% выросло число отцов, ушедших в декрет

Почти 1500 тысячи отцов оформили отпуск по уходу за ребенком с начала года в Татарстане. Это на 12,5% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ОСФР по РТ.

«Право отцов на такой отпуск появилось в декабре 1991 года. С 2002 года оно закреплено в статье 256 Трудового кодекса РФ. За 2025 год такой отпуск оформили около 1,2 тысячи татарстанских отцов», – рассказали в пресс-службе.

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, нужно представить работодателю соответствующее заявление и о назначении выплаты. Работодатель в течение трех рабочих дней передает информацию в Социальный фонд. Пособие назначают в течение десяти рабочих дней. Мера поддержки выплачивается до достижения ребенком полутора лет. В этом году минимальная сумма пособия составляет 10 837 руб. в месяц, а максимальная – 83 021 руб.

С 2024 года отец может работать полный день, выйдя из отпуска по уходу за ребенком и при этом сохранять право на ежемесячное пособие. С 1 января 2026 года период ухода за каждым ребенком до полутора лет засчитывается в страховой стаж родителя в полном объеме.

Оформить такой отпуск могут не только мама или папа, но и бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Если в семье появляются двойняшки, тройня или погодки, в отпуск могут уйти одновременно оба родителя.

«Отцы все чаще берут на себя заботу о детях. Это нормальная практика, и государство поддерживает такие семьи. Родители активно пользуются этой возможностью, а мы продолжаем делать процесс максимально удобным», – отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.