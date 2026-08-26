news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 августа 2026 17:39

За обман с исчезновением мужа судят жительницу РТ, получившую 1 млн пенсии

Читайте нас в
Телеграм

34-летнюю жительницу Бавлов обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Процесс по делу женщины начался в Бавлинском городском суде.

По данным правоохранителей, бывший супруг женщины сменил место жительства, переехав в другой город. Он добровольно выплачивает ей алименты на содержание их ребенка. Несмотря на это, женщина добилась в суде признания бывшего супруга безвестно отсутствующим. Ребенку назначили пенсию по потере кормильца. В период с ноября 2014 года по июнь 2025 года женщина необоснованно получала страховую пенсию на общую сумму свыше 1 млн рублей.

#мошенничество в особо крупном размере #Прокуратура Татарстана #Бавлы
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Школьникам в России запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

Школьникам в России запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

26 августа 2026

Сосо Павлиашвили на «Новой волне»: Всегда счастлив, когда нахожусь в Татарстане

25 августа 2026
Новости партнеров