За обман с исчезновением мужа судят жительницу РТ, получившую 1 млн пенсии

34-летнюю жительницу Бавлов обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Процесс по делу женщины начался в Бавлинском городском суде.

По данным правоохранителей, бывший супруг женщины сменил место жительства, переехав в другой город. Он добровольно выплачивает ей алименты на содержание их ребенка. Несмотря на это, женщина добилась в суде признания бывшего супруга безвестно отсутствующим. Ребенку назначили пенсию по потере кормильца. В период с ноября 2014 года по июнь 2025 года женщина необоснованно получала страховую пенсию на общую сумму свыше 1 млн рублей.