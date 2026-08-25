Детская театральная лаборатория «Күзлек» завершилась фестивалем в Казани

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В культурном центре «Чулпан» Казани прошел фестиваль «Күзлек», подведший итоги работы детской театральной лаборатории, стартовавшей 13 августа. Участников поприветствовал исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Согласно полученной информации, лаборатория организована детской татарской театральной студией «Апуш» при поддержке мэрии Казани и Комиссии при Раисе РТ. Цель проекта – привить детям интерес к родному языку, культуре и литературе через театральное искусство. Участники за короткий срок изучают произведения писателя и представляют сценические эскизы.

Ахметов отметил, что результаты проекта впечатляют: с детьми работают выдающиеся мастера сцены, чей труд заслуживает уважения.

«Результаты данного проекта впечатляют: с детьми работают выдающиеся мастера сцены, чей самоотверженный труд заслуживает глубокого уважения», – обратился Ахметов к участникам и организаторам.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По его словам, сценическое искусство требует самостоятельного мышления, а театральная лаборатория становится пространством для глубоких рассуждений. Он подчеркнул, что подобные методики способствуют эффективному изучению родного языка, и поблагодарил команду мэрии за вклад в сохранение и развитие языка.

«Убежден, что подобные методики способствуют эффективному изучению родного языка. Повышение уровня владения родным языком в столице нашей республики – наша общая задача», – отметил Ахметов.

Замглавы Казани Гузель Сагитова отметила, что дата фестиваля – 25 августа – выбрана не случайно. Это день памяти Мусы Джалиля и его соратников, а также день рождения драматурга Туфана Миннуллина.

Лаборатория проводится второй год. В этом году летняя смена прошла на базе детского лагеря «Санта», расположенного в Лаишевском районе, и длилась 12 дней. Программа включала мастер-классы, творческие встречи и дискуссионные площадки. С детьми в различных направлениях работали приглашенные гости и педагоги студии «Апуш» – заслуженные артисты Республики Татарстан.

Участниками смены стали воспитанники студии «Апуш», победители фестиваля «Алмачуар», а также дети из Альметьевска, Набережных Челнов и Москвы.