Кинолог Уражевский рассказал, что собаки способны запоминать до 250 слов
Собаки способны самостоятельно находить выход из нестандартных ситуаций, которые могут оказаться сложными даже для десятилетнего ребенка. Об этом «Абзацу» рассказал кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский.
По его словам, в исследованиях интеллект собак нередко сравнивают с уровнем развития ребенка трех-четырех лет. Однако такое сопоставление остается условным, поскольку единого критерия оценки не существует, а способности животного во многом зависят от конкретных обстоятельств.
Уражевский отметил, что в некоторых ситуациях собаки способны решать задачи, с которыми не справляются даже десятилетние дети. Животные также участвуют в различных видах спорта, среди которых аджилити, джампинг, фрисби и фристайл.
В последнем случае собаки выполняют танцевальные элементы вместе с человеком и иногда способны помочь владельцу продолжить выступление, если тот сбился.
Кроме того, собаки хорошо распознают эмоциональное состояние человека. Со временем владельцы тоже учатся понимать питомцев без слов, замечая даже небольшие изменения в их поведении. Благодаря этому между человеком и животным формируется обратная связь.
По словам кинолога, собаки способны переживать и расстраиваться вместе с хозяевами. Они также реагируют, если замечают у человека рану или чувствуют изменения в его состоянии, например при головной боли. Когда у владельца плохое настроение, питомец может оставаться рядом, прижиматься к нему и таким образом оказывать эмоциональную поддержку.
Способность собак распознавать состояние человека подтверждается рядом исследований. В частности, ученые установили, что животные могут определять человеческий стресс, различать выражения лица и интонации.
Собаки также способны намеренно использовать определенные модели поведения в своих интересах. Например, они могут хитрить или симулировать поведение, чтобы получить лакомство либо избежать наказания.
Исследования канадского профессора Стэнли Корена показали, что собаки способны запоминать от 150 до 250 слов и жестов. У некоторых пород этот показатель может быть еще выше.