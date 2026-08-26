Кинолог Уражевский рассказал, что собаки способны запоминать до 250 слов

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Собаки способны самостоятельно находить выход из нестандартных ситуаций, которые могут оказаться сложными даже для десятилетнего ребенка. Об этом «Абзацу» рассказал кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский.

По его словам, в исследованиях интеллект собак нередко сравнивают с уровнем развития ребенка трех-четырех лет. Однако такое сопоставление остается условным, поскольку единого критерия оценки не существует, а способности животного во многом зависят от конкретных обстоятельств.

Уражевский отметил, что в некоторых ситуациях собаки способны решать задачи, с которыми не справляются даже десятилетние дети. Животные также участвуют в различных видах спорта, среди которых аджилити, джампинг, фрисби и фристайл.

В последнем случае собаки выполняют танцевальные элементы вместе с человеком и иногда способны помочь владельцу продолжить выступление, если тот сбился.

Кроме того, собаки хорошо распознают эмоциональное состояние человека. Со временем владельцы тоже учатся понимать питомцев без слов, замечая даже небольшие изменения в их поведении. Благодаря этому между человеком и животным формируется обратная связь.

По словам кинолога, собаки способны переживать и расстраиваться вместе с хозяевами. Они также реагируют, если замечают у человека рану или чувствуют изменения в его состоянии, например при головной боли. Когда у владельца плохое настроение, питомец может оставаться рядом, прижиматься к нему и таким образом оказывать эмоциональную поддержку.

Способность собак распознавать состояние человека подтверждается рядом исследований. В частности, ученые установили, что животные могут определять человеческий стресс, различать выражения лица и интонации.

Собаки также способны намеренно использовать определенные модели поведения в своих интересах. Например, они могут хитрить или симулировать поведение, чтобы получить лакомство либо избежать наказания.

Исследования канадского профессора Стэнли Корена показали, что собаки способны запоминать от 150 до 250 слов и жестов. У некоторых пород этот показатель может быть еще выше.