Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь, которую собрали коллективы предприятий и организаций города.

Вместе с заместителем Премьер-министра Татарстана – полномочным представителем республики в Российской Федерации Равилем Ахметшиным мэр также вручил военнослужащим награды и поблагодарил их за службу.

«Настроение боевое, военнослужащие выполняют свои задачи. Ну а наша задача – регулярно эту помощь оказывать», – сказал Магдеев на аппаратном совещании.

Это 55-я отправка с начала СВО.