Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь, которую собрали коллективы предприятий и организаций города.
Вместе с заместителем Премьер-министра Татарстана – полномочным представителем республики в Российской Федерации Равилем Ахметшиным мэр также вручил военнослужащим награды и поблагодарил их за службу.
«Настроение боевое, военнослужащие выполняют свои задачи. Ну а наша задача – регулярно эту помощь оказывать», – сказал Магдеев на аппаратном совещании.
Это 55-я отправка с начала СВО.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов