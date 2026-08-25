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СВО 25 августа 2026 08:19

Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь

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Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь
Фото: Управление информационной политики и&nbsp;по&nbsp;связям с&nbsp;общественностью Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал военнослужащим группировки «Север» шефскую помощь, которую собрали коллективы предприятий и организаций города.

Вместе с заместителем Премьер-министра Татарстана – полномочным представителем республики в Российской Федерации Равилем Ахметшиным мэр также вручил военнослужащим награды и поблагодарил их за службу.

«Настроение боевое, военнослужащие выполняют свои задачи. Ну а наша задача – регулярно эту помощь оказывать», – сказал Магдеев на аппаратном совещании.

Это 55-я отправка с начала СВО.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

#СВО
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