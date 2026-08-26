Возвращение людей к жизни после тяжелых ситуаций обсудят на дискуссии в Казани
Открытая дискуссия благотворительного проекта «Приют человека» пройдет в Казани 27 августа в амфитеатре парка «Черное озеро». Начало встречи запланировано на 18:30, вход свободный.
Эксперты, представители проекта и его бывшая подопечная, которая сейчас сама работает в «Приюте человека», обсудят возможность начать жизнь заново, отношение общества к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и условия, которые помогают им вернуться к самостоятельной жизни.
Встреча пройдет накануне восьмилетия «Приюта человека». Участники поговорят о том, почему одним людям общество готово сочувствовать, а других считает недостойными поддержки. Еще одной темой станет помощь тем, кто пока сам не готов к переменам. Кроме того, эксперты обсудят, достаточно ли личного решения человека, чтобы начать жизнь заново.
Отдельное внимание уделят тому, что происходит после получения помощи. Участники расскажут, какие условия позволяют человеку постепенно восстановить самостоятельность, вернуться к работе, наладить социальные связи и вновь почувствовать собственную ценность.
Директор проекта «Приют человека» Александр Суханов расскажет, как устроена комплексная помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, и что необходимо для их возвращения в общество.
Сотрудница проекта Лилия Аглямова, которая в прошлом сама была подопечной «Приюта человека», поделится личным опытом реинтеграции. Она также расскажет, что меняется в жизни человека, когда он из получателя помощи становится тем, кто сам помогает другим.
Руководитель отдела развития «Приюта человека» Елена Богданова и руководитель АНО «Добрая Казань», депутат Казанской городской думы Татьяна Мерзлякова расскажут, как в обществе формируется представление о нуждающихся, почему одним категориям людей сочувствуют чаще, чем другим, и как существующие стереотипы влияют на желание оказывать помощь.
После выступлений участники обсудят, готово ли общество вновь принять человека, который смог изменить свою жизнь, а также ответят на вопросы гостей.
Модератором дискуссии выступит Рустем Каримуллин.