Возвращение людей к жизни после тяжелых ситуаций обсудят на дискуссии в Казани

Фото: пресс-служба благотворительного проекта «Приют человека»

Открытая дискуссия благотворительного проекта «Приют человека» пройдет в Казани 27 августа в амфитеатре парка «Черное озеро». Начало встречи запланировано на 18:30, вход свободный.

Эксперты, представители проекта и его бывшая подопечная, которая сейчас сама работает в «Приюте человека», обсудят возможность начать жизнь заново, отношение общества к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и условия, которые помогают им вернуться к самостоятельной жизни.

Встреча пройдет накануне восьмилетия «Приюта человека». Участники поговорят о том, почему одним людям общество готово сочувствовать, а других считает недостойными поддержки. Еще одной темой станет помощь тем, кто пока сам не готов к переменам. Кроме того, эксперты обсудят, достаточно ли личного решения человека, чтобы начать жизнь заново.

Фото: пресс-служба благотворительного проекта «Приют человека»

Отдельное внимание уделят тому, что происходит после получения помощи. Участники расскажут, какие условия позволяют человеку постепенно восстановить самостоятельность, вернуться к работе, наладить социальные связи и вновь почувствовать собственную ценность.

Директор проекта «Приют человека» Александр Суханов расскажет, как устроена комплексная помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, и что необходимо для их возвращения в общество.

Сотрудница проекта Лилия Аглямова, которая в прошлом сама была подопечной «Приюта человека», поделится личным опытом реинтеграции. Она также расскажет, что меняется в жизни человека, когда он из получателя помощи становится тем, кто сам помогает другим.

Фото: пресс-служба благотворительного проекта «Приют человека»

Руководитель отдела развития «Приюта человека» Елена Богданова и руководитель АНО «Добрая Казань», депутат Казанской городской думы Татьяна Мерзлякова расскажут, как в обществе формируется представление о нуждающихся, почему одним категориям людей сочувствуют чаще, чем другим, и как существующие стереотипы влияют на желание оказывать помощь.

После выступлений участники обсудят, готово ли общество вновь принять человека, который смог изменить свою жизнь, а также ответят на вопросы гостей.

Модератором дискуссии выступит Рустем Каримуллин.