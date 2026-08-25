Прием заявок на конкурс «Блогеры благоустройства 2.0» продлили до 15 сентября

Прием заявок на II Всероссийский конкурс медиаконтента о благоустройстве городов и поселений «Блогеры благоустройства 2.0» продлен до 15 сентября 2026 года из-за высокого интереса к проекту, сообщили организаторы.

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России в рамках нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство». Его цель – привлечь внимание к результатам благоустройства общественных и дворовых территорий, вовлечь жителей в формирование комфортной городской среды и поддержать инициативы граждан.

Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 12 лет. Заявки принимаются от авторов в четырех возрастных категориях: 12-14, 15-17, 18-35 лет и 36 лет и старше. Представить можно индивидуальную работу или проект авторского коллектива численностью до 10 человек в формате видеосюжета, серии фотографий или блога.

Всего предусмотрено 15 номинаций. В их числе «Городские трансформации», «Экоинициативы», «Местные герои», «Уютные дворы», «Историческое наследие», «Цифровое благоустройство», «Доступность и инклюзивность», «Будущее наших городов» и «Активное сообщество».

Заочный этап конкурса проходит с 1 июля по 15 сентября. Для участия необходимо опубликовать работу на личной странице во «ВКонтакте» с хэштегами #МинстройРоссии, #КонкурсМедиаконтента, #ГородаМеняютсяДляНас, #Городскаясреда, #блогерыблагоустройства и заполнить анкету на сайте конкурса.

Списки финалистов планируется опубликовать не позднее 20 сентября. Очный этап пройдет в начале октября в Грозном. Финалисты создадут медиапродукт о благоустройстве города. Все участники очного этапа получат сертификаты, призеры – дипломы, а победители – ценные призы от партнеров.

Дополнительная информация о конкурсе и условия участия доступны на сайте проекта.